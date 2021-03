GieldaRolna.pl – żywność, surowce i środki do produkcji w jednym miejscu

Szczególnie w pandemii zakupy on-line zyskują na znaczeniu poprzez szybkość oraz bezpieczeństwo. Przekonali się o tym konsumenci, ale coraz bardziej docenia to także biznes

Maszyny i środki do produkcji

Wybraliśmy kilka ciekawych ogłoszeń sprzedaży, które mogą zainteresowań graczy z branży rolno-spożywczej:

- Maszyna do ciastek wyciskanych ENIGMA TUNNY S za 34,1 tys. zł. Służy do produkcji ciastek z różnego rodzaju ciast. Ogromną zaletą tego urządzenia jest możliwość wyciskania ciast z różnego rodzaju dodatkami: orzechy, kawałki czekolady, dynia, słonecznik, itp.

Proces technologiczny napełniania komór wyciskających umożliwia pracę z bardzo „trudnymi” ciastami (ciągnące, lejące, sypkie, twarde, z dużą zawartością dodatków, zmieniających konsystencję i strukturę). Kształty wyciskanych ciastek uzależnione są od tzw. kieszeni głównego wału do wyciskania. Zmiana kształtu ciastek odbywa się poprzez szybką wymianę wału głównego. Zarys, wielkość i kształt wyciskanych ciastek zależy do klienta, dlatego wał główny wykonywany jest na indywidualne zamówienie.

Maszyna do ciastek wyciskanych

- Skrzyniopalety plastikowe 120x100 | żółta na płozach za 469 zł. Pojemniki paletowe to najlepsza alternatywa dla opakowań drewnianych czy kartonów, ponieważ są odporne na wilgoć, korozje czy grzyby, a ich wytrzymałość znacznie przewyższa drewniane. Pełne boki i dno.

skrzyniopalety

- Opakowania, worki foliowe. Firma produkuje worki w każdym rozmiarze, kolorze, nadruku. Worki mogą być perforowane, moletowane.

opakowania

- Zbiornik na paliwo ON 2500L za 6,4 tys. zł - z dystrybutorem, wykonany z certyfikowanego, odpornego na warunki atmosferyczne i promienie UV tworzywa. Dwupłaszczowa konstrukcja zabezpiecza go przed uszkodzeniem Jest wyposażony w układ dystrybucyjny renomowanej firmy i wysokiej jakości elementy filtrujące. Biały zbiornik wewnętrzny pozwala na wizualną kontrolę czystości paliwa.

zbiornik na paliwo

Surowce i żywność

GieldaRolna.pl to także świetne miejsce żeby sprzedać żywność lub surowce, albo je zakupić. Mamy w serwisie ciekawe oferty:

- Ukraina. Cukier biały kryształ 1,5 zł/kg. Firma sprzedaje cukier pakowany w papierowe torby, worki. To naturalny, surowy, drobny, rafinowany i skrystalizowany, prasowany w kostki, cukier. Wielkość kostki odpowiada standardowej łyzeczce. Paczkowany po 250,500,850g. Produkujemy na zamówienie private label pod marką własną klienta artykuły spożywcze, dodatki słodzące z etykietą - od 5 tys. szt opakowań różnej gramatury.

cukier z Ukrainy

- Sok z orzecha włoskiego - 65 zł za 3 litry. Przedmiotem aukcji jest sok z orzecha włoskiego - 100%, bez żadnych dodatków - tłoczony i delikatnie pasteryzowany. Sok jest zapakowany w worek typu bag-in-box. Bez dodatku cukru, konserwantów, barwników, wody, itd.

Sok z orzecha włoskiego

- Domowe przetwory z Bukowiny - jagoda kamczacka do pierogów - 65 zł. Lekko przetworzone owoce jagody kamczackiej znakomicie nadają się jako nadzienie do pierogów lub naleśników, mogą być też wykorzystane do bułeczek drożdżowych itp. Owoce są bez nadmiernego soku i mogą być użyte bezpośrednio lub z dodatkiem np. twarogu. 75% masy produktu to ręcznie zbierane owoce, 25% cukier kryształ. Inne proporcje możliwe do zrealizowania po wcześniejszym uzgodnieniu.

jagoda kamczacka do pierogów

- Sprzedam ziarno konopne odmiany Henola, wilgotność 8%, czystość 99,6%.

ziarno konopne

