Giełdowy debiut Allegro może być wart 10,6 mld zł

Zgodnie z prospektem Allegro oferuje inwestorom 28,57 mln nowych akcji i do 163,6 mln istniejących w przedziale cenowym od 35 do 43 zł za sztukę. Dodatkowo opcję kupna 15 proc. oferowanej puli ma bank Morgan Stanley w ramach akcji stabilizującej kurs po debiucie. 25 września w aneksie do prospektu Allegro poinformowało, że pula sprzedawanych akcji została powiększona o 30,8 mln sztuk (czyli o 14,3 proc.) do 246,86 mln. Book building odbywa się od 22 do 28 września. Zapisy w transzy detalicznej trwają od 23 do 28 września, są realizowane za pośrednictwem kilkunastu banków i biur maklerskich.

Żródło rynkowe poinformowało PAP Biznes, że książka popytu na akcje Allegro jest pokryta 10-krotnie przy cenie maksymalnej 43 zł. Według rozmówcy PAP Biznes, cena emisyjna i sprzedaży akcji może w tej sytuacji wynieść 43 zł za sztukę. Ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu book-buildingu. Cena emisyjna akcji Allegro ma zostać podana 29 września. Jeśli akcjonariusze kupią 246,86 mln akcji Allegro po 43 zł za sztukę będzie to największy debiut w historii warszawskiej giełdy, o wartości 10,61 mld zł. Przy cenie 35 zł za sztukę wartość oferty to 8,64 mld zł. Allegro może też stać się spółką na warszawskiej giełdzie o największej kapitalizacji. Obecnie przy cenie 35 zł za akcję kapitalizacja Allegro wynosi 35 mld zł, a przy cenie 43 zł - 43 mld zł. Przy dodaniu walorów z nowej emisji wycena spółki wzrośnie odpowiednio do 36 i 44,2 mld zł.

więcej na: www.wirtualnemedia.pl