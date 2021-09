Giganci spożywczy łączą siły przeciw marnowaniu żywności w Polsce

Danone i inne wiodące firmy w branży spożywczej, w tym Nestle, Kaufland, Winiary, Herbapol, Auchan, Frosta łączą siły by ratować żywność w Polsce przed zmarnowaniem. W ramach współpracy z Too Good Too Go firmy podpisały Pakt Koalicji Partnerów, zobowiązując się do przeprowadzenia kampanii edukacyjnej poświęconej prawidłowemu interpretowaniu etykiet.

Danone i inne wiodące firmy w branży spożywczej, w tym Nestle, Kaufland Winiary, Herbapol, Auchan, Frosta łączą siły by ratować żywność w Polsce przed zmarnowaniem. / fot. materiały prasowe

Rocznie w Polsce marnuje się prawie 5 mln ton żywności. Starty generowane są w całym łańcuchu dostaw, od produkcji rolnej poprzez przetwórstwo i dystrybucję, jednak to w domowym koszu ląduje najwięcej wartościowej żywności. Według danych Federacji Polskich Banków Żywności jest to ok. 3 mln ton, a przeciętna, czteroosobowa rodzina marnuje rocznie produkty o wartości ok. 2,5-3 tys. zł. Powodem jest m.in. nieodpowiednie planowanie zakupów, a także nieprawidłowe interpretowanie etykiet i terminów „najlepiej spożyć przed/należy spożyć do”.

Sprawdź, zanim wyrzucisz

Aby odwrócić negatywny trend, Danone wraz z przedstawicielami branży spożywczej i Too Good Too Go postanowili wspólnie zachęcić konsumentów do zmiany nawyków. W ramach zawartego dzisiaj Paktu Koalicji Partnerów i kampanii edukacyjnej „Często Dobre Dłużej” firmy będą edukować jak prawidłowo interpretować daty ważności i jakimi sposobami sprawdzać, czy produkt nadaje się do spożycia.

- Realizując strategię One Planet One Health, od lat kierujemy się zasadą rozsądnego korzystania z zasobów naturalnych przy wytwarzaniu żywności, jednocześnie zachęcając konsumentów do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych. Wierzymy, że jako odpowiedzialny producent powinniśmy budować świadomość konsumencką. Działając wspólnie, możemy dotrzeć do jeszcze większego grona konsumentów i tym samym odwrócić trend marnowania żywności na rzecz realizowania w Polsce modelu gospodarki o obiegu zamkniętym – mówi Barbara Bartecka, Dyrektor ds. Jakości w Danone.

Pod Paktem Koalicji Partnerów, którzy zobowiązali się prowadzić wspólną kampanię z Too Good To Go podpisali się m.in.: Danone, Nestle, Kaufland, Winiary, Herbapol, Auchan, Frosta. Na wybranych produktach Danio (saszetkach) i wybranych produktach koalicjantów znajdują się specjalne oznaczenia „Często Dobre Dłużej” przypominające w jaki sposób sprawdzać czy produkt nadaje się do spożycia.

Projekt wspierany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i fundację Banki Żywności. W ramach kampanii, w Warszawie, Katowicach i Krakowie powstaną strefy kulinarne, gdzie znane duo z programu MasterChef - Ola Juszkiewicz i Joanna Mrozek będą testować zmysły przechodniów. Odsłonięcie pierwszej strefy z udziałem Magdy Gessler i Michela Morana odbyło się dzisiaj w warszawskim Koneserze. Wydarzenie będzie trwało do 3 października br.