Gigant handlu "zadziera" z dostawcami. Chce pobierać dodatkowe opłaty za sprzedaż online

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 13-03-2023, 19:55

Dostawców Tesco w Wielkiej Brytanii poinformowano w ubiegłym tygodniu, że będą musieli uiścić nowe opłaty, gdy sieć będzie sprzedawała ich produkty online. To kolejna kontrowersja z udziałem lidera handlu na Wyspach, po tym jak prezes publicznie zasugerował, że niektóre firmy spożywcze mogą wykorzystywać inflację jako pretekst do podwyższenia cen bardziej niż to konieczne.