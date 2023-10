Cięcie kosztów i restrukturyzacja sieci logistycznej przyniosło zaskakujące efekty. Firma Amazon aż trzykrotnie zwiększyła zyski w ostatnim kwartale - informuje portal Retail Detail.

Amazon potraja zyski i koryguje prognozy finansowe na kolejny kwartał/Fot. Shutterstock

Ponad 143 miliardy dolarów. Amazon zaskakuje ekspertów wysokimi przychodami

W ostatnim kwartale Amazon zwiększył zyski ponad trzykrotnie i odnotował wzrost sprzedaży o 13 proc. Te optymistyczne dane są dowodem na to, że cięcie kosztów zaplanowane przez dyrektora generalnego Andy’ego Jassy’ego przyniosło spodziewane rezultaty.

Gigant sprzedaży elektronicznej zaskoczył analityków finansowych potrajając zyski do sumy 9,9 miliarda dolarów (9,4 miliarda euro). Rok wcześniej firma wypracowała w tym zakresie znacznie niższą kwotę, bo 2,9 miliarda dolarów. Natomiast przychody w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 143,1 miliarda dolarów (135 miliardów euro), a według prognoz przygotowanych przez ekspertów miały wynieść najwyżej 141,53 miliarda USD - czytamy w Retail Detail.

Szybsze dostawy, więcej zamówień. Co stoi za finansowym sukcesem koncernu?

Kondycję finansową koncernu poprawiły m.in. skuteczne kampanie reklamowe oraz restrukturyzacja sieci logistycznej w Stanach Zjednoczonych.





Te zmiany sprawiły, że konsumenci mieli łatwiejszy dostęp do naszego asortymentu. Postawiliśmy także na przyśpieszenie dostaw, co z kolei zaowocowało większą liczbą zamawianych towarów – podkreśla Andy Jassy dyrektor generalny Amazona.



W kwartale świątecznym gigant handlu detalicznego spodziewa się sprzedaży netto na poziomie od 160 do 167 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 12 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ten prognozowany wynik mogą nieco osłabić dwa czynniki: rosnące stopy procentowe oraz powrót części konsumentów do stacjonarnych punktów sprzedaży.

