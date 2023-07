Handel

Gigantyczna "zielona" inwestycja Dino. Obejmuje 750 sklepów

Dino Polska podpisała z należącą do Grupy Polsat Plus spółką Esoleo umowę na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach 250 sklepów sieci w całej Polsce. Dołączą one do 500 elektrowni słonecznych, które już zasilają supermarkety sieci w całej Polsce.

Dino Polska inwestuje we własne instalacje fotowoltaiczne/fot. materiały prasowe

Dino Polska inwestuje we własne instalacje fotowoltaiczne, które pojawią się na 750 dachach sieci sklepów.

Dino chce dwukrotnie zwiększyć produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Na koniec czerwca 2023 r. sieć Dino liczyła 2272 sklepy, podczas gdy rok wcześniej obejmowała 1975 marketów.