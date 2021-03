GIS ostrzega przed przyborami kuchennymi z Pepco

Łyżka, chochla i łopatka do teflonu z poliamidu, które były dostępne w sieci sklepów PEPCO, mogą stwarzać zagrożenie – podał w środę Główny Inspektorat Sanitarny. Z produktów do żywności migrują szkodliwe substancje. GIS ostrzegł wcześniej w środę także o trzepaczce do piany z tej serii.