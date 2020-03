GIS rekomenduje rygorystyczne wymogi higieny na targowiskach i bazarach

Sanepid podkreślił, że osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie/produkcji żywności.

Przypomniał równocześnie, że bazary i targowiska są w różny sposób zorganizowane. Mogą to być zadaszone obszary czy place na wolnym powietrzu. Na ich terenie mogą znajdować się zarówno większe sklepy, sklepiki, jak również stragany z produktami spożywczymi.

Dlatego też w celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 w tych miejscach handlu, sanepid rekomenduje ich zarządcom stosowanie w rygorystyczny sposób wymagań higienicznych.

"Bardzo ważna jest dbałość o czystość i higienę całego targowiska, zarządzanie odpadami - wywóz śmieci, regularne sprzątanie, a także zintensyfikowanie mycia i dezynfekcji toalet, wskazane jest ustalenie harmonogramów dezynfekcji obiektów ogólnodostępnymi środkami, dbałość o odstępy między klientami (np. informacje w formie plakatów jak myć ręce w toaletach ogólnodostępnych, wywieszki, a jeśli to konieczne ograniczenie liczby klientów przebywających jednocześnie na targowisku/bazarze, zapewnienie przy wejściu na bazar/targowisko pojemników z płynem dezynfekcyjnym) " - wynika z zaleceń zarządców.

Natomiast osobom pracującym na co dzień na bazarach i targowiskach sanepid zalecił po pierwsze właściwe i częste mycie rąk, a w przypadku straganów np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest utrudniony, mycie ich płynami dezynfekujących lub używanie chusteczek nasączonych takim płynem.

GIS przypomniał także o zasadach higieny podczas kaszlu i oddychania, by zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - zużytą wyrzucić jak najszybciej do zamkniętego kosza. Potem należy umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 proc.). Nie należy "obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze" - czytamy w zaleceniach.

Sanepid zwrócił uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa żywności. Chodzi tutaj m.in. o zapewnienie właściwych warunków przechowywania produktów, sprawdzanie terminów przydatności do spożycia np. jajka nie powinny być przekładane do innych opakowań niż te w których zostały dostarczone. Nie należy kłaść produktów np. sera, wędlin, mięsa bezpośrednio na wadze, a surowe mięso i jajka, które są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, nie powinny stykać się z żywnością przeznaczoną do bezpośredniego spożycia. Sprzedawcy powinni też zakładać jednorazowe rękawiczki w sposób higieniczny, gdyż stosowane niewłaściwie mogą być nośnikiem groźnych bakterii.