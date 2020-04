GK Specjał: Bezpieczeństwo załogi oraz klientów jest naszym priorytetem

- Pracownicy naszych sklepów otrzymali pakiet niezbędnych materiałów oraz informacji dotyczących procedur sanitarnych. Regularnie wprowadzane są działania mające na celu ochronę kadry oraz klientów, m.in. odkażane są kasy, taśmy kasowe, wózki, terminale płatnicze, koszyki, klamki, poręcze, terminale czyli wszystkie miejsca szczególnie i często dotykane. Eliminujemy ryzyko. Wprowadzamy działania informacyjne w sklepach - są to m.in.: plakaty oraz ulotki informacyjne dotyczące procedur bezpieczeństwa, zwracamy uwagę na właściwe zachowanie. Bardzo ważna jest również konieczność używania jednorazowych rękawiczek, dostępnych na terenie sklepu, zachęcamy do płatności bezgotówkowych - mówi Maciej Czerwiński, Dyrektor Marketingu Grupy Kapitałowej Specjał.

- Dodatkowo wprowadziliśmy specjalną usługę dotyczącą dezynfekcji oraz ozonowania sklepów, które realizowane jest przez Ochronę Specjał. Profesjonalna i przeszkolona ekipa w strojach ochronnych za pomocą profesjonalnych środków podnosi bezpieczeństwo sklepów. Bezpieczeństwo załogi oraz klienta jest naszym priorytetem. Usługa jest również dostępna dla naszych franczyzobiorców - dodaje.

- Zdarzają się również sytuacje, w których nieodpowiedzialne zachowanie kończy się interwencją policji i wnioskiem o odszkodowanie. 5 kwietnia taka sytuacja miała miejsce w jednym z naszych sklepów należących do firmy Specjał – Delikatesów Premium Nasz Sklep. Ochrona Specjał zatrzymała mężczyznę, który nie zapłacił za zakupy, mężczyzna twierdził że jest zarażony koronawirusem. Załoga opuściła sklep, policjanci wyposażeni w odpowiednie środki bezpieczeństwa zatrzymali mężczyznę. Okazało się, że nie ma żadnych objawów, był pod wpływem alkoholu. Jest to najlepszy sklep na osiedlu, gdzie mnóstwo ludzi robi zakupy, sklep mógł zostać wyłączony i zamknięty do dezynfekcji lub odwołania. Na szczęście okazało się, że mężczyzna nie był zarażony, sklep działa. Sytuacja pokazała, że zadziałały procedury bezpieczeństwa, Sieć wystąpiła o odszkodowanie od zatrzymanego - informuje Maciej Czerwiński.