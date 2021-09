GK Specjał ma ponad 10 tys. sklepów franczyzowych

Sieci franczyzowe Grupy Kapitałowej Specjał przekroczyły liczbę 10 tys. sklepów. Kolejne otwarcia sklepów.

W miejscowości Bodaczów uruchomiono Delikatesy Sezam, fot. materiały prasowe

Niedawno w miejscowości Uchanie został otwarty sklep państwa Skrzypa w formacie Delikatesy Sezam. Placówka przeszła gruntowny remont włącznie z powiększeniem sali sprzedaży do 100 mkw., tym samym zmieniając zupełnie swój wizerunek. Pozwoliło to również na zwiększenie asortymentu, gdyż do tej pory w sklepie była prowadzona sprzedaż tradycyjna.

W miejscowości Ostrowy Tuszowskie ruszyły Delikatesy Sezam Krzysztofa Jaskota. Sklep znajduje się w nowo wyremontowanym obiekcie, sala sprzedaży to około 80 mkw. powierzchni, na której zostały rozmieszczone stoiska ze świeżą żywnością, natomiast asortyment został ułożony z podziałem na grupy asortymentowe zgodnie z planogramami.

Kolejny sklep został otwarty w oddziale Lublin w miejscowości Mazanów. Należąca do państwa Boroch placówka ruszyła w formacie Delikatesy Premium. Powierzchnia sklepu to 120 mkw.

W oddziale Tomaszów, w miejscowości Bodaczów, uruchomiono Delikatesy Sezam o powierzchni około 80 mkw. To drugi sklep Artura Ciuryska w sieci Nasz Sklep.

W oddziale Łódź, w miejscowościach Klinowa oraz Skierniewice, ruszyły dwa sklepy w formacie Delikatesy Premium. W sklepach został przeprowadzony remodeling z zastosowaniem prawidłowego layoutu i wdrożeniem standardów wyposażenia.

Kolejny sklep w formacie Delikatesy Premium należący do Dariusza Wasyliszyna został uruchomiony w oddziale Wrocław, w centrum Prudnika. Warto nadmienić, że to już piętnasty sklep w tym formacie otwarty wspólnie z franczyzobiorcą.

Natomiast w miejscowości Paczków koło Nysy, również w oddziale Wrocław, powstały Delikatesy Premium Katarzyny Tworkowskiej. Budynek od podstaw przeszedł generalny remont, a powierzchnia sprzedaży została powiększona. Sklep został wyposażony w całości w nowe wyposażenie przydzielone do formatu Premium. .

W oddziale Gdańsk w miejscowości Myślice miało miejsce otwarcie Delikatesów Premium Reginy Jurkiewicz. Sklep przeszedł generalny remont wraz z wymianą całości wyposażenia oraz przekształceniem na samoobsługę, co umożliwiło zwiększenie asortymentu.

