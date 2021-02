GK Specjał: Rozbudowa magazynów i baza 15 tys. sklepów na koniec 2023 r.

Firma planuje w magazynie w Ostrowcu dwukrotne zwiększyć powierzchnię magazynową, wprowadzić pełną oferty piwa i alkoholu. W Warszawie dobudować 1400 m.kw. powierzchni magazynowej i wprowadzić pełny asortyment piwa i alkoholu W Szczecinie wprowadzić pełny asortyment piwa. We Wrocławiu rozszerzyć ofertę o pełny asortyment piwa i alkoholi. W Krapkowicach zbudować plac manewrowy do szybkiego przeładunku kilku tirów piwa dziennie. W Pruszczu dodać 1000 m.kw. powierzchni magazynowej od marca, a w Czeladzi zwiększyć powierzchnię o 1600 m.kw. od lipca i wprowadzić pełny asortyment piwa i alkoholi. W Lesznie zwiększyć powierzchnię o 500 m.kw od czerwca i wprowadzić pełny asortyment piwa.

GK Specjał zakłada, że sieci franczyzowe (Nasz Sklep, Livio, Rabat Detal) urosną do końca 2023 r. do 15 000 placówek. Sieć 10 000 miała zgodnie z planem działać do końca 2021 roku, ale na koniec grudnia 2020 działało ich już 9761 sklepów. Dlatego GK Specjał zwiększyła plan do 11 500 sklepów na koniec 2021 roku i 15 000 sklepów na koniec 2023 roku. W 2020 r sieci franczyzowe GK Specjał uzyskały następującą dynamikę przyrostu placówek rdr. Nasz Sklep o 11,93%, Livio-18,45%, Rabat Detal o 8,29%. Ekspansja sieci będzie głównie nakierowana na obszary będące w obsłudze dystrybucji hurtowni Specjał.

Finalnie w 2021 r. GK Specjał chce zatrudnić dodatkowo około 365 osób (we wszystkich działach), a w detalu FMCG osiągnąć poziom sił sprzedaży na poziomie 385 przedstawicieli (PH i koordynatorów franczyz), zwiększając tym samy liczbę przedstawicieli handlowych w 2021 o 36 etatów i koordynatorów sieci franczyzowych o 30.

