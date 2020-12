GK Specjał rozwija sieć sklepów Delikatesy Premium i Delikatesy Sezam

GK Specjał wprowadza nowy format franczyzy Market Plus

– W Błaszkach Chrzanowice, w oddziale łódzkim spółki Nasz Sklep, ruszyła placówka pod szyldem Delikatesy Sezam. Właścicielka, Małgorzata Podgórska zrezygnowała z prowadzenia sklepu pod szyldem Odido i podjęła decyzję o przystąpieniu do sieci Specjału. Licząca zaledwie 95 mkw. powierzchni handlowej placówka oferuje wybór 4 tys. pozycji asortymentowych. Organizator sieci szczególną uwagę przywiązał do ekspozycji produktów świeżych. Oferta pieczywa, mięsa i wędlin, warzyw i owoców oraz nabiału jest nie tylko bardzo obfita, ale i świetnie wyeksponowana. Dzięki temu placówka jest w pełni gotowa do konkurencji. Zaletą nowej placówki położonej przy drodze dojazdowej jest także duży parking dla klientów – informuje Maciej Czerwiński, Dyrektor Marketingu GK Specjał.

– W oddziale łódzkim ruszyły dwie placówki pod szyldem Delikatesy Premium. W tym formacie w Drzewicy przy ulicy Kilińskiego otworzył sklep Grzegorz Świeboda. Obiekt liczy około 150 mkw. powierzchni handlowej i ma w ofercie 4,5 tysiąca pozycji asortymentowych, w tym stoiska z produktami świeżymi, czyli owocami, warzywami, mięsem, wędlinami oraz pieczywem. Sklep powstał w nowym budynku na obrzeżach miasta na terenie osiedla domów jednorodzinnych, posiada wygodny parking i jest przygotowany na konkurencję – dodaje.

– Także pod szyldem Delikatesy Premium ruszył sklep w Pajęcznie przy ulicy Sienkiewicza. Właściciel Włodzimierz Mielczarek uruchomił go w lokalu po istniejącym w tym miejscu przed laty dawnym sklepie Gminnej Spółdzielni. Swoisty powrót sklepu w tej lokalizacji spotkał się w doskonałym przyjęciem ze strony klientów. Placówka na powierzchni handlowej około 100 mkw. powierzchni handlowej oferuje blisko 3800 produktów, z których znacząc część stanowią produkty świeże. Tu także sklep będzie konkurował z pewnością skutecznie z placówkami handlowymi – mówi Maciej Czerwiński.