GK Specjał z programem opieki medycznej dla pracowników

- Ubezpieczenie zdrowotne daje poczucie bezpieczeństwa szczególnie w tym trudnym czasie. To dla nas priorytet - mówi prezes zarządu GK Specjał Krzysztof Tokarz, dla którego najważniejszym ogniwem w firmie są ludzie.

W zależności od wybranego zakresu, Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych oraz lekarzy specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Dostęp do lekarzy specjalistów jest bezpłatny, nieograniczony, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

- Naszym pracownikom, którzy przystąpili do programu, PZU zapewnia dostęp do ponad 2 500 placówek medycznych na terenie całej Polski. Dodatkowo każdy ubezpieczony ma możliwość skorzystania z tzw. „REFUNDACJI” czyli zwrotu kosztów świadczeń zrealizowanych poza siecią placówek medycznych PZU do wysokości zgodnej ze szczegółowym cennikiem przedstawionym przez PZU - informuje prezes GK Specjał.

Program został uruchomiony na początku marca 2020 r, a w chwili obecnej korzysta z niego około 750 pracowników i członków rodzin.