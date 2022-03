Glovo częściowo wznawia działalność w Ukrainie

Glovo ogłosiło, że częściowo wznowiło działalność w 20 miastach w Ukrainie, by świadczyć podstawowe usługi. Celem firmy jest zapewnienie pomocy humanitarnej i niezbędnej logistyki potrzebującym.

Autor: AW

Data: 10-03-2022, 13:46

W przypadku ataków, Glovo natychmiast przerwie działalność, a wszyscy kurierzy będą zobowiązani do przestrzegania protokołów bezpieczeństwa; fot. shutterstock

Glovo działa na Ukrainie

Po dokładnej ewaluacji sytuacji, Glovo udostępniło swoją platformę w dwudziestu miastach zachodniej części Ukrainy, w tym także w wybranych dzielnicach Kijowa. Aplikacja działa w ograniczonym zakresie już od zeszłego tygodnia. Było to spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem na niezbędne usługi dla mieszkańców i organizacji pozarządowych, którzy nie mają dostępu do żywności, leków i podstawowych towarów w nagłych przypadkach.

- W Ukrainie brakuje podstawowych usług logistycznych na miejscu, stoimy w obliczu kryzysu humanitarnego, w którym między innymi osoby starsze walczą o dostęp do żywności. Niezaspokojone pozostają podstawowe potrzeby człowieka. Udostępniając naszą platformę, mamy możliwość wspierania potrzebujących już teraz. Kurierzy zaczęli sami organizować pomoc korzystając z różnych kanałów komunikacji. Zatem udostępnienie naszej infrastruktury logistycznej w celu świadczenia usług było oczywistym krokiem, sprawia, że jest to znacznie łatwiejsze i bezpieczniejsze – dodaje Dmitry Rasnovsky, Dyrektor Generalny Glovo w Ukrainie.

Bez prowizji na Ukrainie

Glovo nie będzie czerpać żadnych korzyści finansowych ze świadczenia usług w Ukrainie oraz zrzeka się prowizji i opłat za dostawę dla partnerów, organizacji pozarządowych i aptek. Ponadto, wszystkie opłaty za dostawę po stronie użytkowników zostaną przekazane na rzecz ukraińskiej organizacji pozarządowej Come Back Alive, która wspiera ukraińskie społeczeństwo w tym trudnym czasie. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, odszkodowanie kurierów aktywnie działających dla Glovo, zostało dostosowane tak, aby zapewnić im utrzymanie siebie i swoich rodzin. Wszyscy kurierzy objęci są ubezpieczeniem lokalnym i globalnym.

W przypadku grup osób, które samodzielnie organizują dostawy pomocowe, istnieje wyraźne zapotrzebowanie na usługi platformy Glovo, jako wsparcie w bezpiecznym łączeniu dostawców, kurierów i potrzebujących. Od wznowienia działalności w Ukrainie w zeszłym tygodniu dostarczono prawie 10 000 zamówień, do tej pory działało prawie 1000 sklepów i ponad 700 kurierów. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, kurierom i partnerom, Glovo wdrożyło dodatkowe zabezpieczenia i protokoły bezpieczeństwa.

Dostęp do niezbędnych dostaw

- Ponowne udostępnienie naszej platformy technologicznej umożliwiło nam dalsze wspieranie Ukrainy i pomoc w łączeniu ludzi. Rozumiemy pilną potrzebę dostępu obywateli Ukrainy do niezbędnych dostaw, dlatego jesteśmy zaangażowani w udostępnianie podstawowych usług wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jednocześnie, w ramach naszego programu Glovo Access przeznaczamy pierwszą turę funduszu w wysokości 500 tysięcy euro na wsparcie działań humanitarnych na rzecz organizacji pozarządowych, kurierów i partnerów w Ukrainie oraz pomoc uchodźcom w państwach sąsiadujących. To dopiero początek naszej inicjatywy – mówi Sacha Michaud, współzałożyciel Glovo.

Bezpieczeństwo kurierów

Jak zapewniła firma, priorytetem Glovo jest bezpieczeństwo pracowników, użytkowników, kurierów oraz partnerów. Rozwój sytuacji w Ukrainie jest nieustannie monitorowany w celu oceny i dostosowania wszelkich nowych środków bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami. W przypadku jakichkolwiek ataków, Glovo natychmiast przerwie działalność, a wszyscy kurierzy będą zobowiązani do przestrzegania protokołów bezpieczeństwa. Na ten moment, godziny działalności platformy różnią się w zależności od miasta, tak by zachować zgodność z lokalnymi godzinami policyjnymi oraz Kijowem działającym między 10:00 a 18:00.