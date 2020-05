Glovo czy Supermercato24? Który model sprawdzi się na polskim rynku?

Zarówno Glovo, jak i włoska spółka Supermercato24 (w Polsce operujące pod działającą od trzech lat marką Szopi.pl, którą przejęła w październiku 2019 roku) chcą zarabiać na dostawie zakupów spożywczych bezpośrednio do domu konsumenta. Obie firmy działają w oparciu o istniejącą infrastrukturę swoich partnerów (sklepy stacjonarne) i nie inwestują we własne magazyny. Zapewniają technologię łączącą kupującego ze sprzedawcą oraz samą usługę dostawy.

- Elementem różnicującym usługę od typowych zakupów online jest dostęp do oferty wielu sklepów oraz dostawa w ciągu kliku godzin od złożenia zamówienia. Od tych dwóch parametrów (liczba zintegrowanych partnerów oraz krótki czas dostawy) zależy w dużej mierze atrakcyjność danego serwisu. Szopi.pl koncentruje się głównie na zakupach spożywczych, podczas gdy Glovo zamierza zarabiać również na dostawie innych kategorii, w myśl zasady – to co możesz kupić samodzielnie w dowolnym sklepie, my możemy zakupić za Ciebie i przywieźć do Twojego domu. Glovo oferuje dostawę jedzenia z restauracji, a nawet idzie dalej i oferuje usługi kurierskie bez ograniczeń dotyczących przewożonych rzeczy – mogą to być dokumenty, zostawione gdzieś klucze czy np. telefon odebrany z serwisu. Podczas gdy Glovo chce stać się cyfrowym asystentem do załatwiania spraw różnych, Szopi.pl celuje w wyspecjalizowaną usługę. Oznacza to, że z biegiem czasu oferty obu firm będą coraz bardziej różniły się między sobą. Specjalizacja pozwala Szopi.pl na dotarcie do niszowych partnerów oraz na budowę floty zoptymalizowanej pod kątem konkretnej kategorii, która jest bardzo wymagająca logistycznie. Glovo z szerszym wachlarzem usług musi zachować uniwersalność, która jak wiadomo wiąże się z kompromisami, ale w zamian daje dostęp do znacznie większego rynku - uważa Roman Baluta, członek rady Izby Gospodarki Elektronicznej oraz CEO firmy Orba.

W obliczu pandemii Polacy coraz chętniej kupują żywność za pośrednictwem kanału internetowego. Na taki obrót spraw liczy również Glovo, które nad Wisłą zadebiutowało pod koniec 2019 roku, przejmując od AmRestu Pizza Portal. Glovo nie chce być jednak kolejną firmą, która przywiezie jedzenie z restauracji i stawia na szerszy wachlarz usług. Pokazał to dobitnie obecny kryzys. Wielu detalistów FMCG nie ma własnych e-sklepów, ale rynkowa potrzeba skłoniła ich do nawiązania partnerstw. Glovo z sukcesem rozwija współpracę z Biedronką - w tej chwili za pośrednictwem aplikacji można zamawiać zakupy z 200 sklepów sieci w 16 miastach.