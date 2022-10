Mieszkańcy już ponad 170 miast w Polsce mają dostęp do restauracji i sklepów w Glovo, które rozpoczęło działalność na naszym rynku 3 lata temu. W tym czasie firma otwierała średnio 1 miasto tygodniowo. W ten sposób Glovo, aplikacja łącząca sklepy, restauracje, użytkowników i kurierów, dociera już do ponad 45% mieszkańców Polski oraz 75% mieszkańców polskich miast. W ten sposób Glovo jest aktualnie najszybciej rozwijającą się aplikacją w sektorze delivery.

Glovo zapewnia dostępność do potrzeb mieszkańcom

Wizją Glovo jest zapewnienie mieszkańcom miast wszystkiego czego potrzebują w szybki i łatwy sposób. Dlatego platforma od początku swojej działalności w Polsce cały czas otwiera się w kolejnych miastach, rozszerzając swoją działalność i docierając do kolejnych osób. Aktualnie w Polsce w miastach żyje 60% populacji kraju, a Glovo dociera już do 75% z nich.

Nasza aplikacja jest już dostępna dla prawie połowy mieszkańców Polski. Mimo bardzo dużej skali działalności, którą osiągnęliśmy w zaledwie 3 lata, cały czas dostajemy zapytania od mieszkańców kolejnych miast, kiedy otworzymy się u nich. Mam dla nich dobrą wiadomość – dopiero się rozpędzamy i cały czas otwieramy kolejne miejscowości w całym kraju. Nasza strategia ekspansji zakłada, że do końca roku możemy być największą pod względem zasięgu tego typu platformą w Polsce – podkreśla Tomasz Suchodolski, Head of Expansion w Glovo w Polsce.



Rozpoczynając działalność w nowych miastach Glovo od razu oferuje swoim użytkownikom dostęp do kilku restauracji, zarówno popularnych sieci fast-food, jak i lokalnych, znanych knajp. Z kolei partnerzy, którzy chcą dołączyć do Glovo, mogą liczyć na rozbudowaną logistykę, pełne wsparcie w przygotowaniu oferty na platformie i doradztwo w zakresie sprzedaży i promocji.

Rośnie liczba oraz różnorodność partnerów Glovo

Oprócz miast, cały czas rośnie także liczba partnerów Glovo, którzy udostępniają swoje usługi na platformie. Niedawno Glovo przekroczyło granicę 10 000 aktywnych partnerów z różnych kategorii. Użytkownicy, oprócz jedzenia i zakupów spożywczych, mogą zamawiać coraz więcej zróżnicowanych produktów - kosmetyki, kwiaty, słodycze, artykuły papiernicze i wiele innych, co sprawia, że Glovo jest już aplikacją multi-category.

Stała, dynamiczna ekspansja, aktywna działalność w ponad 170 miastach oraz silna pozycja na rynku to duża korzyść dla naszych partnerów. Szczególnie tych, którzy działają w kilku lub nawet kilkunastu lokalizacjach. Właściciele restauracji doceniają, że razem z nami mogą łatwo i szybko udostępnić swoją ofertę od razu w wielu lub wszystkich miastach, w których działają. To szczególnie istotne w małych czy średnich miejscowościach, gdzie takich aplikacji jak nasza jeszcze nie ma – dodaje Tomasz Suchodolski.

Digitalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w małych i średnich miastach

Dołączenie do Glovo i rozpoczęcie działalności e-commerce, to dla wielu restauracji czy firm fundamentalna zmiana. Z globalnych badań platformy wynika, że dla 40% małych i średnich firm, Glovo to pierwszy kanał sprzedaży online. Jednocześnie,, jak wynika z raportu „E-commerce w Polsce 2021”, 77% internautów kupuje online. Rok wcześniej odsetek ten wynosił 73%, a w 2019 r. 62%.

Wymusza to na sprzedawcach tworzenie nowych kanałów sprzedaży, często wykraczających poza standardowy sklep w sieci oraz rozbudowanej floty kurierów. Dzięki Glovo, lokalne restauracje i sklepy mogą łatwo rozpocząć sprzedaż online, dotrzeć do nowych klientów i skorzystać z kurierów świadczących usługi przez aplikację - szybko digitalizując swój biznes.

