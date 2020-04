Glovo dowiezie zakupy w mniej niż godzinę z wybranych sklepów Carrefoura

Tarcza 2.0 to także wsparcie dla rolników na kwarantannie

Klienci Carrefour Polska, omnikanałowej sieci handlowej, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów, mogą korzystać z oferty sklepów Carrefour Express również bez wychodzenia z domu - z dostawą pod wskazany adres. Dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy Carrefour a aplikacją mobilną Glovo konsumenci otrzymają dostawy niezbędnych artykułów spożywczych z Carrefour Express w 7 miastach: Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach.

Mieszkańcy tych miast będą mieli okazję wybrać potrzebne produkty spośród zamieszczonej w aplikacji listy ponad 800 artykułów z 58 sklepów Carrefour. Zakupy, z zachowaniem wysokich środków ostrożności oraz higieny (dodatkowa dezynfekcja toreb, unikanie dotykania uchwytów toreb i trzymanie za boki podczas przenoszenia, stosowanie się do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia), dowiezie im kurier z żółtą torbą. Glovo wprowadziło też dostawę „bezkontaktową”, dzięki czemu można odebrać zamówienie z wybranego miejsca, np. spod drzwi czy przy bramie, bez kontaktu z kurierem.

Globalnie Carrefour i Glovo współpracują już w 5 krajach, w 49 miastach. Teraz do grona tych państw dołączyła Polska.

– Rozpoczęcie współpracy Carrefour Polska z Glovo przypada na wyjątkowy okres, w którym nasza ambicja szybkiego i skutecznego odpowiadania na potrzeby współczesnych konsumentów nabiera nowego wymiaru i staje się naszym obowiązkiem – mówi Michał Sacha, dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych w Carrefour Polska. – Dzięki współpracy z Glovo poszerzamy możliwość korzystania z oferty Carrefour bez konieczności wychodzenia z domu. To również kolejny etap realizowania naszej strategii omnikanałowej.

Firmy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i w związku z obecnie rosnącym zapotrzebowaniem na dowóz codziennych zakupów do domu zapewnią to w mniej niż godzinę.

– Cieszymy się, że mogliśmy rozpocząć oficjalną współpracę z Carrefour w Polsce. Jest to dla nas duży krok i rozwój w segmencie dostaw spożywczych. Od zawsze naszym celem jest to, by użytkownicy mogli robić codzienne zakupy szybciej, płynniej i wygodniej niż kiedykolwiek wcześniej. Szczególnie teraz, kiedy potrzebujemy tego jeszcze bardziej – mówi Maria Raszdorf, Marketing Manager w Glovo.

