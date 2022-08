Glovo i Papiernik by Empik kontynuują współpracę partnerską po okresie pilotażowym. Użytkownicy aplikacji mobilnej Glovo zyskują dostęp do oferty obejmującej ponad 700 produktów papierniczych, szkolnych i kreatywnych.

Glovo dowiezie wyprawkę szkolną; fot. mat. pras.

Zamówienia na produkty z oferty Papiernik by Empik realizowane są w aplikacji Glovo w następujących miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Łódź, Kielce, Piaseczno i Łomianki.

Wśród użytkowników Glovo największą popularnością cieszą się akcesoria urodzinowe i produkty z kategorii party – tj. świeczki czy balony. Chętnie wybierają również akcesoria piśmiennicze – np. długopisy a także taśmy, kolorowanki czy… pachnące ołówki. Klient - rekordzista zamówił w Glovo aż 72 produkty z oferty Papiernik by Empik.

– Glovo niedawno przekroczyło próg 10 000 aktywnych partnerów dostępnych w aplikacji w Polsce. Dbamy o to, aby oferować użytkownikom coraz ciekawsze i bardziej zróżnicowane kategorie i usługi. Dzięki współpracy z Papiernik by Empik nasi użytkownicy mogą zamówić szeroki wachlarz produktów papierniczych prosto do domu i to w kilkadziesiąt minut. Dzięki temu nikomu nie zabraknie niezbędnych przyborów na zajęcia, do przygotowania pracy domowej czy realizacji własnego, artystycznego hobby

Beata Wronowska, Partner Business Leader Q-Commerce w Glovo Polska