W ciągu niecałych 3 lat ponad 10 tys. nowych partnerów zaufało Glovo. Najszybciej rozwijającym się segmentem są lokalne restauracje.

Glovo ma już ponad 10 tys. aktywnych partnerów; fot. mat. pras.

Glovo notuje regularne wzrosty pobrań aplikacji oraz liczby miast, w których funkcjonuje - aktualnie ok. 40% populacji w Polsce ma dostęp do Glovo. Firma właśnie przekroczyła w Polsce próg 10 tys. aktywnych partnerów. Liderem wśród miast z ich największą liczbą jest Warszawa, w której działa ponad 30% partnerów Glovo. Tuż za nią plasują się Kraków, Wrocław i Poznań. Największą liczbę zamówień w ciągu ostatniego miesiąca osiągnęły Warszawa, Kraków i Łódź. Tuż za podium tego rankingu znalazły się Gdańsk oraz Wrocław.

W ciągu zaledwie jednego roku zwiększyliśmy liczbę naszych partnerów o 80%. Jestem przekonany, że dzięki cyfryzacji usług, możliwości dotarcia do nowych klientów oraz dzięki dedykowanym ofertom promocyjno-marketingowym jesteśmy platformą, która napędza rozwój naszych partnerów. Zarówno dużych sieci, jak i mniejszych, lokalnych restauracji i sklepów, które oferują wyjątkowe produkty. Dzięki temu nasi użytkownicy otrzymują zróżnicowaną ofertę i usługi najwyższej jakości

Restauracje to segment, który rośnie najszybciej wśród partnerów Glovo. Pizza na Wypasie czy Rednek z Gdańska – to przykłady kilku lokalnych liderów wśród partnerów niesieciowych Glovo.

Tylko w 2022 roku Glovo rozpoczęło działalność w 33 nowych miastach, docierając łącznie do 138 miast i ponad 40% ludności Polski. Firma posiada biura regionalne m.in. w Krakowie, Łodzi i Wrocławiu oraz stale rozbudowuje i tak już bogatą sieć partnerstw. Kluczowy jest także dalszy rozwój drugiego, po Barcelonie, globalnego Glovo Tech Hub w Warszawie.

Polski rynek delivery jest wciąż chłonny i stwarza możliwości rozwoju dla marki takiej jak Glovo. Kluczem do sukcesu jest zapewnienie naszym użytkownikom jak najszerszej oferty gastronomicznej, aby mogli zamówić w swoich ulubionych restauracjach lub spróbować czegoś zupełnie nowego. Z drugiej strony, stawiamy na rozwój w nowych miastach. Przed nami jeszcze wiele lokalnych rynków. Mamy pełne ręce roboty, ale to tylko napędza nas do dalszego rozwoju

Carlos Silvan, General Manager Glovo Polska