Go Sport pierwszą ofiarą polskich sankcji wobec Rosji. Sieć złożyła wniosek o upadłość

Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł „Puls Biznesu” wniosek o upadłość Go Sport trafił do sądu na początku tygodnia. Wszystko przez sankcje, które Polska nałożyła na Rosję.

Data: 13-05-2022, 10:53

Właściciele sieci Go Sport złożyli wniosek o upadłość/ fot. Shutterstock

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ujawniło pod koniec kwietnia pierwszą odsłonę polskiej listy sankcyjnej a na niej znane firmy oraz nazwiska. Znalazła się na niej także sieć Go Sport Polska związana z braćmi Nikołajem i Władimirem Fartuszniakowami oraz z Aleksandrem Michałskim.

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę firma została wystawiona na sprzedaż. UOKiK wydał zgodę na przejęcie kontroli nad spółką przez Sports Direct Poland. Jednak w obecnej sytuacji inwestor nie wie, czy może kupić udziały w spółce.

Go Sport złożył wniosek o upadłość

Przez sankcje fundusze Go Sport zostały zamrożone. Firma nie może regulować zobowiązań i prowadzić normalnej działalności. M.in. nie wypłaciła pensji ok. 500 pracownikom. Spółka została odcięta od własnych serwerów oraz internetu a dostawcy prądu i gazu zapowiedzieli odcięcie mediów. Wszystko to spowodowało, że właściciele zdecydowali się złożyć wniosek o upadłość.

