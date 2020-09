Godziny ciszy wracają do sieci Auchan w nowej, jednolitej formule

We wtorki w godzinach 15:00-17:00 na terenie wszystkich sklepów Auchan zostaną przyciemnione światła, wyłączone telewizory, muzyka i komunikaty z głośników. Dodatkowo do dyspozycji kupujących oddana będzie specjalna, uprzywilejowana kasa. Wszystko po to, aby klientom zapewnić możliwość zrobienia zakupów w przyjaznym środowisku.

Godziny ciszy to dla nas bardzo ważna inicjatywa, którą podjęliśmy jako pierwsza sieć w Polsce już

w 2019 roku. Jej wznowienie poprzedziliśmy konsultacjami z naszymi klientami, organizacjami wspierającymi osoby ze spektrum autyzmu oraz pracownikami. Ich wyniki jednoznacznie pokazały, że udogodnienia dla osób wrażliwych na światło i dźwięk są potrzebne. Przygotowaną przez nas ankietę wypełniło niemal 1,5 tysiąca klientów, aż 92,8% z nich stwierdziło, że Godziny Ciszy są potrzebne. O opinię zapytaliśmy również 42 fundacje i organizacje społeczne z których 97,7% stwierdziło, że Godziny ciszy są konieczne. Bardzo cieszy nas postawa naszych pracowników – 82,9% z nich poparło naszą inicjatywę – mówi Dorota Patejko, dyrektor komunikacji i CSR Auchan Retail Polska. Mamy nadzieję, że nowe, ujednolicone zasady funkcjonowania Godzin ciszy, umożliwią osobom nadwrażliwym spokojne zakupy w sprzyjających warunkach.

Bodźce towarzyszące zakupom w marketach – dochodzące z każdej strony ostre dźwięki i jasne światło – powodują silny dyskomfort u osób ze spektrum autyzmu. Mając na uwadze szczególne potrzeby takich klientów, w 2019 roku Auchan we współpracy z Fundacją Daj mi czas, działającą przy Zespole Szkół Specjalnych w Częstochowie zainicjował projekt Godziny ciszy. Jego celem jest stworzenie kupującym ze spektrum autyzmu możliwości robienia zakupów w przyjaznym sensorycznie środowisku. Od 8 września br. Godziny ciszy obowiązują w całej sieci Auchan we wtorki w godzinach 15:00-17:00. W tym czasie sklepy starają się wyeliminować wszystkie źródła dźwięku i ograniczyć natężenie oświetlenia. Akcja jest realizowana we wszystkich sklepach Auchan w Polsce, jako jeden z elementów działań firmy na rzecz lokalnych społeczności.

Auchan Retail Polska aktywnie wdraża kompleksowe działania mające na celu wsparcie społeczeństwa. Zaliczają się do nich działania podejmowane w trosce o środowisko naturalne, wsparcie dla lokalnych społeczności, dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, a także troska o ich siłę nabywczą. Wszystkie prospołeczne działania Auchan Retail Polska organizowane są pod wspólnym hasłem: #wspieramyWas.