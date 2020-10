Godziny dla seniorów. Co oznaczają dla sklepów, klientów i przedstawicieli handlowych?

Od 15 października w sklepach, drogeriach oraz w aptekach obowiązują godziny dla seniorów. Od godziny 10.00 do 12.00 zakupy mogą robić tylko osoby powyżej 60. roku życia. To sposób na ochronę osób starszych przed coraz bardziej rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Jakie to rodzi skutki dla seniorów, innych klientów, sieci handlowych oraz przedstawicieli handlowych firm z branży FMCG?