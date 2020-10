Godziny dla seniorów: Lidl i Biedronka znaleźli sposób na zwiększenie sprzedaży

Chociaż godziny dla seniorów obowiązują między 10.00 a 12.00, to starsze osoby mogą robić zakupy przez cały czas otwarcia placówek handlowych. Co więc zrobić, aby nie spadły sieciom handlowych obroty w godzinach dla seniorów, czyli w czasie, w którym do sklepów nie mają wstępu dzieci i młodzież wracające ze szkoły, pracownicy pobliskich firm, którzy wcześniej przychodzili kupić lunch lub obiad oraz inne osoby. Sklepy już w kwietniu musiały mierzyć się z tym problemem, gdy do niektórych placówek handlowych między godziną 10.00 a 12.00 przychodziło niewiele starszych osób.

Sieci handlowe szukają więc różnych sposobów na powstrzymanie spadku obrotów. Biedronka i Lidl postanowiły przyciągnąć seniorów do sklepów w godzinach od 10.00 do 12.00 specjalnymi zniżkami i kuponami promocyjnymi.

Biedronka zachęca seniorów do dokonywania zakupów w godzinach im dedykowanych specjalną ofertą Platynowe Rabaty. Od czwartku 15.10. w ramach tej oferty sieć zaoferuje dodatkowe zniżki na produkty popularne wśród tej grupy klientów. Jednocześnie 2650 sklepów sieci Biedronka w całym kraju jest już czynnych co najmniej do godz. 23:00, w tym niemal 50 całodobowo w ramach Akcji 24.

Dzięki Platynowym Rabatom seniorzy mogą liczyć nie tylko na bezpieczniejsze i bardziej komfortowe zakupy w czasie przeznaczonym tylko dla nich, ale również na to, że każdego dnia zapłacą mniej za inny, często wybierany przez nich produkt.

W trosce o potrzeby seniorów sieć Lidl Polska przygotowała specjalne kupony zakupowe obowiązujące tylko dla klientów „60+", aktywne w godzinach 10:00 – 12:00. W ten sposób sieć chce zachęcić seniorów do korzystania z tej dogodnej formy zakupów – z wykorzystaniem aplikacji zakupowej Lidl Plus proponuje specjalne kupony. W aplikacji Lidl Plus nie zabraknie kolejnych, atrakcyjnych kuponów dla seniorów.

Seniorzy znajdą w aplikacji Lidl Plus atrakcyjne kupony rabatowe:

15.10 – Kupony Lidl Plus

1) Kupon na wybrane środki dezynfekująco-higieniczne, 50% taniej

2) Kiełbasa głogowska, 50 % taniej

