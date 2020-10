Godziny dla seniorów w sklepach to komplikacje dla przedstawicieli handlowych

Krzysztof Mikoda, Dyrektor Sprzedaży ds. Detalu i Hurtu w firmie Vobro w rozmowie w serwisem portalspozywczy.pl wskazuje, że dobrze byłoby, aby w rozporządzeniu dotyczącym regulacji godzin dla seniorów w sklepach, drogeriach i aptekach znalazła się informacja o tym, że przedstawiciele handlowi firm dostarczających produkty do sklepów mogą w czasie godzin dla seniorów odwiedzać sklepy.

Dlaczego jest to takie ważne? – Sklepy różnie interpretują pracę producentów i przedstawicieli handlowych, co oznacza, że nie wszystkie chcą wpuszczać ich do sklepów, a przecież handlowcy wykonują w tym czasie obowiązki zawodowe. Są w pracy, a nie na zakupach – mówi Krzysztof Mikoda.

– Docierają do nas sygnały, że wiele placówek handlowych nie będzie chciało wpuszczać przedstawicieli handlowych, a to może bardzo dezorganizować pracę firm z branży FMCG i zaburzać organizację całego łańcucha dostaw, a przecież producentom i sklepom zależy, aby konsumenci mieli cały czas zapewnione dostawy towaru – tłumaczy.

– Przedstawiciele handlowy pracują od 6.00 czy 7.00 rano. Co mają ze sobą zrobić między 10.00 a 12.00? Czy przez to potem będą musieli pracować dłużej? Nawet gdyby tak było, kierownicy sklepów są zwykle w pracy do 14.00, a to z nimi przedstawiciele firm uzgadniają zamówienia – dodaje.

Przypomina, że w kwietniu br. była podobna sytuacja – wiele sklepów nie wpuszczało przedstawicieli handlowych w czasie godzin dla seniorów.

– Poza tym między 10.00 a 12.00 w sklepach był mały ruch, ponieważ zakupy robiła w nich tylko część seniorów. Reszta starszych osób odwiedzała placówki handlowe w innych godzinach. Przez to sklepom i producentów spadały obroty – wyjaśnia.

Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia, czy w związku z godzinami dla seniorów w sklepach, czyli między godz. 10.00 a 12.00, przedstawiciele handlowi firm z branży FMCG będą mogli być wpuszczani do sklepów.

– Od 15 października, od godz. 10.00 do 12.00 w sklepach i aptekach obowiązywać będą godziny dla seniorów. To oznacza, że między godz. 10.00 a godz. 12.00 zakupy w tych miejscach będą mogły robić wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. Aktualnie trwają pracę na projektem rozporządzenia w tej sprawie. Wszystkie szczegóły dotyczące wprowadzenia godzin dla seniorów znajdą się w tym dokumencie – poinformował serwis portaspozywczy.pl Jarosław Rybarczyk, główny specjalista z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Już niedługo okaże się więc, czy w rozporządzeniu znajdzie się informacja o możliwości przebywania w sklepach przedstawicieli handlowych w czasie godzin dla seniorów.