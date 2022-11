Zmiana zachowań zakupowych Polaków, którzy w trakcie pandemii postawili na internet, nie tylko utrzymała się po otwarciu sklepów, ale nawet nasiliła w ostatnim czasie. Według badania Google Smart Shopper, aż 92% nie zamierza rezygnować ze zmienionych nawyków i dokonywać zakupów w internecie.

Jakie są trendy zakupowe przed świętami?/ fot. Chad Madden on Unsplash

Jednocześnie, ze względu na kryzys ekonomiczny, staramy się rozsądniej gospodarować budżetami domowymi. Dlatego przy zakupie prezentów świątecznych ważne będą okazje cenowe, które można najczęściej wykorzystać w Black Friday.

Prezenty kupowane w Black Friday

Polacy i Polki zaczynają konkretne poszukiwania świątecznych prezentów w listopadzie, aby najczęściej kupić je w trakcie przecen i promocji związanych z Black Friday i Cyber Monday (te dni w tym roku przypadają odpowiednio 25 oraz 28 listopada). Wzrost popularności hasła “promocje” widać w Google w okresie świątecznym co roku[1], jednak 2022 rok stał się początkiem okresu niepewności ekonomicznej po pandemii. Przejawia się on wzrostem zainteresowania w wyszukiwarce hasłami związanymi z oszczędnościami, rabatami i produktami używanymi. Według tego klucza prawdopodobnie będziemy też w tym roku wybierać świąteczne prezenty.

Rozsądnie zarządzamy budżetem

Ostatnie dwa lata były czasem dużych wyzwań dla konsumentów i konsumentek. Jednak obecnie to inflacja jest tematem, który najbardziej niepokoi Polaków i Polki. 67% z nich czuje obniżenie standardu życia w ciągu ostatnich 6 miesięcy ze względu na wzrost cen. Ponadto 19% Polek i Polaków deklaruje, że odkłada lub oszczędza pieniądze niezależnie od sytuacji - jest to wzrost o 5 p.p. w porównaniu do marca tego roku.

– W obliczu rosnących cen Polacy i Polki przede wszystkim ograniczają bieżące wydatki. Po pierwsze, powstrzymują się od zakupu rzeczy, które nie są im niezbędne (70% badanych). Po drugie, stają się coraz bardziej wyczuleni na promocje i oferty specjalne, co obserwujemy jako wyraźny trend w wyszukiwarce. Po trzecie, 38% badanych poszukuje tańszych zamienników stosowanych produktów, wybierając bardziej przystępne cenowo warianty zamiast droższych marek używanych do tej pory – mówi Weronika Zaręba z Google Polska. – Warto także zwrócić uwagę na stosunkowo niewielką grupę, 16% respondentów i respondentek, która stosuje przeciwną strategię. Zauważając, że lokaty i inne produkty oszczędnościowe stały się nieopłacalne, grupa ta stara się wydawać oszczędności na bieżąco, obawiając się, że ich wartość w czasie będzie się kurczyła.

Zakupy w różnych kanałach

Zainteresowanie niższymi cenami może być również powiązane z popularnością kupowania online. To właśnie cena, według 23% badanych jest powodem, dla których wybierają zakupy w internecie. Dominującym powodem w przypadku zakupów online jest wygoda (46%), a drugie miejsce zajmuje szybkość transakcji (40%). Według badania Smart Shopper, już 40% badanych konsumentów i konsumentek dokonuje zakupów w internecie przy pomocy smartfona, a w 2022 roku polscy internauci korzystali z wyszukiwarki 2,5 raza częściej na smartfonach niż na tradycyjnych komputerach.

– Systematycznie rośnie znaczenie kanału online jako miejsca, w którym dokonywane są zakupy. Długofalowo ten trend został oczywiście przyspieszony przez pandemię, ale aż 92% respondentów i respondentek nie zamierza już rezygnować z dokonywania zakupów w internecie – tłumaczy Weronika Zaręba, Google. – Z drugiej strony Polki i Polacy nie mają wyraźnych preferencji czy wolą kupować offline czy online w ramach poszczególnych kategorii produktów: w przypadku elektroniki konsumenckiej 75% wybiera zarówno zakupy online, jak i offline, w kategorii dom i ogród jest to aż 77%; chociaż w przypadku kategorii uroda 21% badanych wciąż woli kupować produkty offline. Dlatego tak ważna jest współcześnie multikanałowość sprzedawców.

