Góralskie produkty w Biedronce

Na początku września do wszystkich sklepów Biedronka trafiły lokalne produkty spożywcze z regionu Tatr, Beskidów, Karkonoszy czy Bieszczad.

Data: 03-09-2021, 11:12

Góralskie produkty w Biedronce, fot. shutterstock

Biedronka sprzedaje produkty z Tatr, Beskidów, Karkonoszy i Bieszczad

Twaróg sudecki, kwaśnica, bryndza, sery i mięsa pochodzące z południowej części Polski – te i wiele innych góralskich produktów można kupić od 2 września w sklepach sieci Biedronka w całej Polsce. Wszystko za sprawą drugiej odsłony akcji „Kochajmy co nasze”, w ramach której sieć wspiera rodzimych dostawców, promując lokalne produkty.

Biedronka wspiera regionalnych dostawców za pomocą rozmaitych programów, takich jak „Czas na wspieranie małych przedsiębiorców” czy nowej akcji „Kochajmy co nasze”. Dzięki nim klienci nie tylko mają okazję skosztować specjałów wpisanych na oficjalną listę produktów tradycyjnych, ale także wesprzeć rodzimą produkcję.

W ramach pierwszej edycji akcji „Kochajmy co polskie” w maju br. w sklepach sieci Biedronka pojawiły się produkty pochodzące z Kaszub i Pomorza. Tym razem, na początku września do wszystkich sklepów Biedronka trafiło kilkadziesiąt przysmaków z południa – lokalne produkty z regionu Tatr, Beskidów, Karkonoszy czy Bieszczad.

Biedronka wspiera lokalnych producentów żywności

- Oferta produktów regionalnych cieszy się wśród naszych klientów popularnością, co widzieliśmy na przykładzie kaszubsko-pomorskiej odsłony akcji „Kochajmy co nasze”. Dzięki dostępności tego rodzaju wyrobów w sklepach sieci Biedronka, nie tylko wspieramy lokalną produkcję, ale także dajemy klientom możliwość skosztowania produktów charakterystycznych dla danych regionów - mówi Wojciech Kozar, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Na półkach sklepów sieci Biedronka pojawią się m.in. Bryndza Sądecka (3,49 zł/opak.), pieczone na miodzie sądeckim szynki i schaby (3,49 zł/100g), tradycyjny pasztet (5,99 zł/opak.), kapusta po góralsku (7,99 zł/szt.) czy kamiennogórski ser pleśniowy (5,99 zł/opak.).

W sklepach sieci Biedronka dostępny będzie np. kremarz góralski – waniliowe ciasto z powidłami śliwkowymi i kremem czekoladowym (7,99zł/opak.), krówki tworzone z wykorzystaniem masła z polskich gór (1,49 zł/100g), czy ciastka Harnasie, pochodzące z Bieszczad (3,49 zł/opak.), regionalna, karkonoska kawa Laboranta (14,99 zł/opak.) oraz ekologiczna herbata z liściem maliny lub pokrzywy bieszczadzkiej (5,49 zł/opak.)



Te i inne produkty w ramach oferty „Kochajmy co nasze” można kupić we wszystkich sklepach sieci Biedronka w całej Polsce od 2 do 8 września br. lub do wyczerpania zapasów.