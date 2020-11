Gorzów Wlkp.: Dwa tysiące złotych kary dla złodzieja artykułów spożywczych

Do tej drobnej kradzieży doszło w czwartek (26 listopada br.) rano w jednym ze sklepów spożywczych przy ul. Fabrycznej na gorzowskim Zawarciu. Sprawca wszedł sklepu i zabrał z koszyka z darami kilka artykułów, do tego zanim uciekł był agresywny wobec pracowników i klientów. Całe zajście zarejestrował sklepowy monitoring.

Wezwani na interwencję policjanci, znając wygląd sprawcy, nie mieli większego problemu z jego odnalezieniem. Zauważyli go leżącego na ławce przystanku autobusowego na ulicy Śląskiej, kilkaset metrów od sklepu, z którego wyniósł swoje "łupy". 37-latek w rękawie miał schowane czekolady i inne drobne produkty spożywcze, które ukradł z wózka.

"Policjanci z mężczyzną wrócili do sklepu, by oddać produkty i rozliczyć go za wykroczenia. 37-latek otrzymał po 500 zł mandatu za kradzież i za zakłócanie porządku publicznego w sklepie. Do tego dwa kolejne mandaty w tej samej wysokości za nienoszenie maseczki i utrudnianie innym skorzystania z ławki na przystanku" - powiedział Jaroszewicz.