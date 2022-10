Drożyzna na sklepowych półkach przybiera na sile, dlatego sieci handlowe starają się organizować tymczasowe obniżki cen oraz różnorodne promocje. Jedną z takich ofert są gratisowe środy w Lidlu.

Gratisowe środy w Lidlu

Sieć Lidl Polska przygotowała wiele promocji i obniżek cen żywności. Jedną z nich są gratisowe środy w Lidlu. Jak informuje sieć handlowa, co środę w sklepach jest promocja 1+1 gratis z kuponem Lidl Plus. W aplikacji Lidl Plus, w każdą środę do końca trwania tej akcji, jest ponadto dodatkowy promocyjny kupon na inny produkt.

Środy w Lidlu: jak działa promocja?

Aby skorzystać z promocji gratisowe środy w Lidlu, klienci powinni aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus, kupić jeden produkt, którego dotyczy kupon, a drugą sztukę otrzymają w gratisie.

Ceny w Lidlu: jak skorzystać z aplikacji?

Sieci handlowe oferują obecnie wiele aplikacji zakupowych, dzięki którym klienci mogą czasem zrobić zakupy w niższych cenach. Jedną z nich aplikacja Lidl Plus - darmowa aplikacja zakupowa dostępna na urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz iOS. Dzięki niej klienci mają pod ręką nowe oferty i promocje.

Ceny w Lidlu: obniżki cen żywności

Do dotychczasowych stałych akcji: Lidlowe ceny, Tania Sobota w Lidlu oraz kuponów w aplikacji Lidl Plus, sieć dodała nowe akcje, w ramach których klienci mogą kupić produkty w niskich cenach. Są to: obniżki cen mięsa, warzyw i owoców, a także gratisowe środy w Lidlu przy zakupach z aplikacją Lidl Plus. Nowe akcje będą prowadzone co najmniej do końca listopada 2022 r.

