Greek Trade: postawiliśmy na dywersyfikację działalności

- Ostatni rok nie należał do najłatwiejszych. My postawiliśmy na dywersyfikację działalności - mówi Katarzyna Klimczak, dyrektor handlowy Greek Trade.

Za nami rok pandemii, której niespodziewane nadejście zmusiło wiele firm na całym świecie do porzucenia swoich planów, szukania nowych rozwiązań i dostosowania się do dynamicznych zmian na rynku.

Również branża spożywcza intensywnie odczuła skutki związane z trudną sytuacją na świecie.

Firma Greek Trade powstawiła w tym czasie na dywersyfikację działalności.

- Odważne decyzje i wykorzystanie sytuacji pandemii w celu maksymalizacji zysków przyniosły pozytywne skutki. Konieczna była intensyfikacja działań w przestrzeni wirtualnej. Spotkania online, koncentracja na sprzedaży internetowej oraz owocna współpraca z nowo powstającymi e-sklepami branży gastronomicznej i cukierniczej - to były kluczowe zmiany wprowadzone w naszej firmie w ostatnim roku - wylicza Katarzyna Klimczak, dyrektor handlowy Greek Trade.

W związku z tym, że Greek Trade dystrybuuje produkty z dłuższym terminem przydatności do spożycia, a także zaopatruje zakłady przetwórstwa i hurtownie, dlatego zamknięcie branży gastronomicznej nie było aż tak bardzo odczuwalne. Zmieniła się jedynie specyfika zamówień które, choć składane częściej, dotyczyły mniejszej ilości produktów.

- Kolejne działania, jakie podjęliśmy w Greek Trade w 2020 r., to rozwinięcie współpracy z sieciami spożywczymi oraz wprowadzenie nowości na półki sklepowe. Wśród nich znalazły się m.in. wegańskie kaszotta i pasty z kaszą oraz nowe smaki past rybnych. Jedną z ciekawszych propozycji było wprowadzenie na rynek nowej marki Bite The World. W tej linii pojawiły się zupy, przystawki i sosy inspirowane kuchniami z różnych stron świata - dodaje Katarzyna Klimczak.

Greek Trade jest producentem, dystrybutorem i importerem produktów z branży spożywczej oraz właścicielem takich marek jak m.in. Helcom, Helcom Naturalnie, Biooaza, Athina i 4Tea, Bite The World. Produkty pod tymi szyldami można znaleźć na półkach w sieciach handlowych, w hurtowniach z obszaru HORECA, a także w cukierniach i piekarniach. Są to m.in. warzywa i owoce konserwowe, owoce prażone, owoce w żelu, masa makowa, kokosowa, chałwowa, nadzienia do ciast, pasty warzywne, owocowe i inne.