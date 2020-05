Green Factory Logistics buduje nowy magazyn

Obowiązujące ograniczenia związane z pandemią COVID-19 odcisnęły swoje piętno na wielu gałęziach gospodarki. Wiele sektorów musiało przejść na tzw. stand-by – ograniczyć lub wstrzymać działalność, narażając się na ryzyko przyszłych problemów finansowych. Trudna sytuacja postawiła pod znakiem zapytania zaplanowane na ten rok inwestycje w wielu firmach.

Green Factory Logistics, operator logistyczny świadczący kompleksowe usługi w magazynowania, kompletacji i spedycji produktów świeżych, zdecydował się kontynuować plany rozbudowy infrastruktury. Aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo i sprawności realizowanych usług, firma inwestuje w rozbudowę swojej infrastruktury. Nowa powierzchnia magazynowa zostanie oddana do użytku w czerwcu br zwiększając tym samym możliwości operacyjne w obecnej lokalizacji operatora - Błonie k/Warszawy

– Chociaż rynek boryka się z problemami, uznaliśmy, iż działania związane z inwestycją należy kontynuować, ponieważ w ten sposób nie tylko rozwijamy swoją działalność, ale przede wszystkim wspieramy naszych klientów – mówi Paweł Lorek, członek zarządu Green Factory Logistics. – Chcemy, aby nasze usługi jak najskuteczniej wspierały ich plany sprzedażowe. Niedawno rozpoczęliśmy akcję „Świat na zakręcie solidarność w biznesie”, w ramach której wypracowujemy najlepsze standardy współpracy między polskimi firmami. Uważam, że bardzo ważnym elementem jest właśnie zapewnianie partnerom doskonałego zaplecza logistycznego do prowadzenia ich biznesu. Udoskonalamy się po to, aby oni także mogli gwarantować ofertę precyzyjnie odpowiadającą na bieżące potrzeby rynku. A to oznacza jeszcze większy nacisk na kwestię bezpieczeństwa prowadzonego biznesu.

Nowy obiekt Green Factory Logistics o powierzchni 5 tys. m2 pomieści dwie oddzielne indywidualne komory chłodnicze i sześć ramp. Pozwoli to na dostosowanie obiektu do konkretnych potrzeb producentów świeżej żywności oraz kompleksową obsługę w zakresie: x-dock, którego popularność rośnie ze względu na optymalizację i charakter sektora fresh, stock – zapewniając pełną niezależność dróg procesowych, a także kompletowania i przepakowywania. Co więcej, umożliwi także produkowanie zestawów, standów promocyjnych czy miksowanie produktów przy linii. Takie przeznaczenie magazynu zapewni „przelotową” formułę funkcjonowania, przez co, przy zachowaniu niezbędnych standardów, procesy wejścia i wyjścia nie będą wzajemnie się krzyżowały. Dzięki nowej przestrzeni obecny magazyn firmy zyska na możliwościach przepustowych.