Grupa Chorten o godzinach dla seniorów: Sklepy są w tym czasie niemal puste

Sklepy małoformatowe we wrześniu: Obroty wzrosły o 5,9 proc. rdr

Jak sieci handlowe reagują na wzrost zakażeń w Polsce i związane z tym nowe regulacje, takie jak godziny dla seniora oraz zmniejszony limit klientów w sklepach? Czy klienci przestrzegają zaleceń zakrywania ust i nosa w placówkach handlowych?

Monika Kosz-Koszewska, Dyrektor Marketingu, Rzecznik Prasowy Grupy Chorten tłumaczy w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że klienci w większości przypadków przyzwyczaili się do konieczności zakrywania ust i nosa w placówkach handlowych, zwłaszcza teraz, gdy wprowadzono żółte i czerwone strefy, w których jest taki wymóg w całej przestrzeni publicznej.

- W ostatnich dniach obserwujemy również, że klientów jest nieco mniej w sklepach, robią za to bardziej zaplanowane zakupy - dodaje.

Jaki wyglądał handel w kwietniu, gdy po raz pierwszy wprowadzono godziny dla seniorów? - Sklepy były w tym czasie niemal puste, na zakupy przychodziły pojedyncze osoby, natomiast w późniejszym czasie klientów było znacznie więcej, co z kolei w kontekście pandemii również nie było dobrą sytuacją. Godziny dla seniorów w kwietniu nie zdawały egzaminu w handlu, było to szeroko komentowane przez całą branżę, a mimo to rządzący nie wynieśli z tego wniosków - mówi Monika Kosz-Koszewska.

Dodaje, że godziny dla seniorów nie są dobrym rozwiązaniem ze względu na pracę sklepów i sytuację samych klientów. - W godzinach przedpołudniowych największym zainteresowaniem cieszyły się zakupy wśród młodych matek, dla których organizacja dnia także odgrywa dużą rolę. W wielu placówkach w lokalizacjach na nowych osiedlach zamieszkanych przez rodziny z dziećmi nie ma praktycznie klientów. Lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie np. uprzywilejowania osób w starszym wieku przy kasie - tłumaczy.

Innym problemem, który wiąże się z godzinami dla seniorów, jest niewpuszczanie przez niektóre sklepy w Polsce przedstawicieli handlowych w godzinach od 10.00 do 12.00. Krzysztof Mikoda, Dyrektor Sprzedaży ds. Detalu i Hurtu w firmie Vobro w rozmowie w serwisem portalspozywczy.pl mówił, że docierały do niego sygnały, że wiele placówek handlowych nie będzie chciało w czasie godzin dla seniorów wpuszczać przedstawicieli handlowych, a to może bardzo dezorganizować pracę firm z branży FMCG i zaburzać organizację całego łańcucha dostaw.

Monika Kosz-Koszewska podkreśla, że sklepy Grupy Chorten wpuszczają przedstawicieli handlowych w czasie godzin dla seniorów.

- Obsługa klienta nie ma absolutnie żadnego związku z przyjmowaniem przedstawicieli handlowych oraz z obsługą dostaw, które w sposób bezpieczny odbywają się na bieżąco w placówkach partnerskich. Oczywiście wielu producentów i same sklepy ograniczyły kontakt bezpośredni z przedstawicielami handlowymi do niezbędnego minimum i z użyciem wszystkich środków ochronnych - mówi Dyrektor Marketingu Grupy Chorten.