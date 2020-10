Grupa Chorten otworzyła 2000 sklep

Przygotowania do otwarcia - od prac budowlano-wykończeniowych po zatowarowanie placówki do trwały od ponad 4 miesięcy. Nowoczesny sklep charakteryzuje się przede wszystkim ofertą mięsno-wędliniarską od lokalnych dostawców, wyborem warzyw i owoców oraz świeżego pieczywa. Są tu wszystkie kategorie spożywcze - nabiał, przetwory, słodycze, przyprawy, mrożonki, napoje, alkohole i piwa oraz wiele innych produktów topowych marek. Kosmetyki i chemia gospodarcza, prasa, drobne artykuły gospodarstwa domowego - to także znalazło się w ofercie, która będzie dostępna dla mieszkańców od poniedziałku do niedzieli. Klienci obsługiwani są przy trzech stoiskach kasowych, a co za tym idzie w obowiązującym reżimie sanitarnym w sklepie może przebywać jednocześnie 15 kupujących. W nowej placówce w Gródku obecnie pracuje 12 osób.

- To, na czym nam szczególnie zależało, to bardzo dobra jakościowo i cenowo oferta produktów świeżych, w tym mięsa i wędlin, czego brakowało dotąd w tej miejscowości - mówi Justyna Grygoruk ze spółki Fresh Market, która uruchomiła 2000 sklep partnerski w Grupie Chorten.

Zaplanowano tu dwa wejścia - jedno od strony centrum miejscowości, drugie przy samym targowisku, dzięki czemu ruch klientów odbywa się płynnie nawet w sytuacji obostrzeń związanych z pandemią. Sklep dysponuje miejscami parkingowymi także po obu stronach obiektu.

- Zadbaliśmy o to, by klient mógł z przyjemnością robić u nas zakupy i łatwo przemieszczać się między stoiskami. Jesteśmy przekonani, że atrakcyjna lokalizacja, troska o dobrą obsługę i dobre promocje przygotowywane również wspólnie z Grupą Chorten, dadzą nam przewagę konkurencyjną - zaznacza Michał Mudryk, wspólnik w spółce Fresh Market.

Grupa Chorten, która rozpoczęła działalność w grudniu 2009 roku od 20 sklepów w województwie podlaskim, także ma szczególną okazję do satysfakcji.

- W ciągu ponad 10 lat zbudowaliśmy silną grupę polskich sklepów, które wyróżniają się bliskością miejsca zamieszkania klientów i dostosowaniem oferty do potrzeb lokalnej społeczności. W tym roku osiągnęliśmy zasięg ogólnopolski, a jednocześnie dziś bardzo się cieszymy, że ten 2000 sklep otworzyliśmy właśnie na Podlasiu, z którego się wywodzimy. Doświadczenie biznesowe naszych partnerów i ich olbrzymie zaangażowanie w przygotowanie sklepu do otwarcia daje nam pewność, że będą z sukcesem rozwijać się pod naszymi skrzydłami i korzystać z naszych warunków handlowych u producentów i dystrybutorów - podkreśla Krzysztof Pakuła, prezes Grupy Chorten.