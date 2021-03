Grupa Chorten poszerza sieć o nowe placówki

Po co Żabce alians z Maczfitem?

W 2020 roku Grupa Chorten osiągnęła zasięg ogólnopolski i przekroczyła 2000 sklepów partnerskich, a w pierwszym kwartale tego roku dołączyły do niej kolejne placówki, w tym zarówno zupełnie nowo uruchamiane punkty, jak i wiele takich, gdzie właściciele działali dotąd na rynku niezależnie lub w innych sieciach.

- Osiągnęliśmy nasz cel w 2020 roku, a teraz przed nami stoją kolejne wyzwania. Chcemy rozwijać współpracę z dotychczasowymi i nowymi partnerami i wspierać placówki z polskim kapitałem w całym kraju - mówi Krzysztof Pakuła, prezes Grupy Chorten.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jednym z nowych punktów na handlowej mapie będzie sklep w Białymstoku, którego otwarcie jest planowane na drugą połowę marca. W województwie podlaskim, z którego wywodzi się Polska Grupa Sklepów Spożywczych, jest najwięcej sklepów z logo z drzewkiem dębu. Są to placówki w różnych formatach. W nowej, przy ul. Waszyngtona 26 lok. U1B, będzie można zaopatrzyć się przede wszystkim w napoje alkoholowe. W Malibu, bo taką nazwę ma sklep, na 60 m kw. będzie można również kupić słodycze i przekąski, a także skorzystać z usług, m. in. wypłacić gotówkę i nadać paczkę. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 23:00. Będzie też otwarta w każdą niedzielę w godz. 10:00 – 23:00.

Placówka ogólnospożywcza pod szyldem Grupy Chorten zostanie również otwarta w marcu w Pułtusku, przy ul. Świętojańskiej 13. W niej klienci będą mogli kupić owoce i warzywa, nabiał czy wyroby alkoholowe. Sklep o nazwie Chorten Grosik będzie czynny od poniedziałku do soboty w godz. 6:00 – 22:00. Z kolei w każdą niedzielę w godz. 8:00 – 20:00.

Od początku marca pod logo Grupy Chorten działa już sklep w centrum Ostrołęki przy ul. Kopernika 21. Punkt o powierzchni 70 m kw., dysponuje pełną ofertą ogólnospożywczą,. Można tu kupić mięso i wędliny, pieczywo, nabiał, owoce i warzywa, alkohole, napoje. Do nabycia jest również m.in. chemia gospodarcza.

Dynamicznie rozwijają się także ekspansja na południu i zachodzie Polski, gdzie w ostatnich tygodniach przybyło kilkanaście placówek z logo Chortenu.

- Budujemy silną grupę polskich sklepów, ponieważ konsolidacja i wspólna oferta promocyjna daje naszym partnerom szansę na rozwój i skuteczne konkurowanie o klientów – podkreśla Krzysztof Pakuła, prezes Grupy Chorten.