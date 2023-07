Grupa Chorten ma sklepy partnerskie w całej Polsce, ale w związku z tym, że wywodzi się z województwa podlaskiego mocno związana jest właśnie z tym regionem kraju. Z tego też względu to właśnie tu często wspiera inicjatywy społeczne czy też wydarzenia sportowe istotne dla lokalnych społeczności. Teraz ponownie została sponsorem Jagiellonii Białystok.

- Po raz kolejny jesteśmy razem. W nowym sezonie wspieramy Jagiellonię jako sponsor premium. Jesteśmy z tego dumni i jest to dla nas ważne. Wraz z Jagiellonią promujemy Białystok w całym kraju. Trzymamy kciuki, aby Jagiellonia, tak jak my, osiągała duże sukcesy. Zachęcamy też do tego, aby wszyscy kibice i zawodnicy robili zakupy w polskich sklepach – mówi Sylwia Władyko, wiceprezes Grupy Chorten.