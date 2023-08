W pierwszej połowie roku do Polskiej Grupy Sklepów Spożywczych Chorten przystąpiło łącznie ponad 200 placówek handlowych - mówi Sylwia Władyko, wiceprezes Grupy Chorten.

Sylwia Władyko, wiceprezes zarządu Grupy Chorten. Fot. materiały prasowe

Pierwsze półrocze za nami. Rozmawiamy z sieciami handlowymi, co udało im się dokonać przez sześć miesięcy 2023 roku.

Wiosną powołana została nowa spółka organizacyjna Chorten IT, której celem jest rozwój technologiczny wszystkich spółek w grupie.

Marka własna Grupy Chorten wzbogaciła się o nowe produkty w kategorii dania gotowe w słoikach.

Nowa spółka regionalna Chorten Południe

- W pierwszej połowie roku do Polskiej Grupy Sklepów Spożywczych Chorten przystąpiło łącznie ponad 200 placówek handlowych na terenie całej Polski. W styczniu powstała nowa spółka regionalna Chorten Południe, która operacyjnie odpowiedzialna jest za współpracę z detalistami w województwach małopolskim, podkarpackim, śląskim i opolskim - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Sylwia Władyko, wiceprezes Grupy Chorten.

- Powołana ona została z inspiracji właścicieli sklepów, którzy odeszli z sieci SPAR, a postanowili działać pod szyldem i w koncepcie Grupy Chorten. Za sprawą porozumienia Grupa Chorten przekazała nowej spółce pod skrzydła blisko 200 sklepów partnerskich, które podpisały umowy na tym terenie w poprzednich latach. Dziś Chorten Południe to już blisko 240 sklepów - tłumaczy.

- Jeśli chodzi o markę własną Grupy Chorten – Z Podlaskiej Spiżarni, to w ostatnich miesiącach wzbogaciła się o nowe produkty w kategorii dania gotowe w słoikach - dodaje Sylwia Władyko.

Grupa Chorten stawia na rozwój technologiczny

- Z kolei wiosną tego roku do życia powołana została nowa spółka organizacyjna Chorten IT, której celem jest jeszcze szybszy rozwój technologiczny wszystkich spółek w grupie. Ma za zadanie wdrożenie automatyzacji procesów biznesowych w firmie, rozwój aplikacji konsumenckiej, jak również szeregu narzędzi B2B, by sklepy mogły pracować jeszcze bardziej efektywnie i podnosić swoją rentowność - opowiada.

Sylwia Władyko podkreśla, że w ramach tej spółki stworzony został specjalny dział odpowiadający za retencję i opiekę nad partnerami premium, którzy aktualnie przechodzą cykliczne szkolenia i warsztaty, jak aktywnie zarządzać sprzedażą i osiągać większe zyski.

Prezesem spółki Chorten IT jest Krzysztof Pakuła, jednocześnie prezes zarządu Grupy Chorten. Funkcję wiceprezes sprawuje Sylwia Władyko, obecna wiceprezes i dyrektor generalny Grupy Chorten. Do zarządu, w randze wiceprezesa został powołany Krystian Pakuła, a Emil Ciepły będzie reprezentował spółkę jako członek zarządu. Obaj to dotychczasowi udziałowcy Grupy Chorten.

- Zależy nam na tym, by Grupa Chorten oferowała skuteczne narzędzia do wzmacniania konkurencyjności naszych sklepów partnerskich, zwiększania ich sprzedaży i lojalności konsumentów. Równie ważne są nowe rozwiązania, które chcemy zaoferować naszym dostawcom w całej Polsce – mówi Emil Ciepły, członek zarządu nowej spółki.

Wirtualne Targi Grupy Chorten

- Z dużym zainteresowaniem spotkały się Wiosenne Ogólnopolskie Wirtualne Targi Grupy Chorten, w których wystawiło się blisko 100 producentów. Za Grupą Chorten w pierwszym półroczu wiele remodelingów placówek i ponad 70 punktów poddanych nowemu obrandowaniu - podsumowuje Sylwia Władyko.

Grupa Chorten ma ponad 2100 sklepów

Grupa Chorten działa na rynku FMCG od 2009 roku. Wtedy to trzech właścicieli dwudziestu sklepów spożywczych z Podlaskiego zawiązało grupę. Współpraca i konsolidacja dała możliwość konkurowania z zagranicznymi sieciami handlowymi i osiągnięcia efektu skali przy podpisywaniu umów z producentami i dystrybutorami. Obecnie Grupa Chorten ma ogólnopolski zasięg. Jest zintegrowaną i kapitałowo niezależną grupą polskich detalicznych sklepów spożywczych. W całej grupie jest ponad 2100 placówek.

