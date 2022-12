Aktualnie najwięcej sklepów mamy w województwie mazowieckim. Drugim regionem pod względem rozwoju jest woj. podlaskie - z Sylwią Władyko, wiceprezes i dyrektor generalną Grupy Chorten rozmawia Olimpia Wolf.

Sylwia Władyko, wiceprezes i dyrektor generalna Grupy Chorten, fot. materiały prasowe

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf". To autorski cykl wywiadów dotyczących szeroko rozumianego rynku żywności.

Ilu detalistów współpracuje z Grupą Chorten?

Olimpia Wolf: Jak wyglądał rozwój sieci sklepów Grupy Chorten w 2022 roku?

Sylwia Władyko: W 2022 roku rozwinęliśmy naszą grupę o nowe sklepy przede wszystkim w centralnej i południowej Polsce. Obecnie współpracuje z nami blisko 2500 detalistów we wszystkich regionach. Jeśli chodzi o większe aglomeracje, w tym roku nasze szyldy pojawiły się m. in na trzech sklepach w Łodzi, dołączyły do nas nowe lokalizacje w Warszawie, Lublinie i Krakowie czy naszym rodzimym Białymstoku. Aktualnie najwięcej sklepów mamy w województwie mazowieckim, bo ponad 430. Są to sklepy, które koordynowane są przez Grupę Chorten oraz spółki regionalne – Chorten Mazowsze i Radom. Drugim województwem pod względem rozwoju jest podlaskie, w którym współpracuje z nami ponad 280 kupców. W województwie lubelskim mamy już 200 sklepów.

Jak Grupa Chorten dba o ceny dla klientów?

Jakie były największe wyzwania mijającego roku?

Mijający rok dla wszystkich naszych partnerów był pełen wyzwań, a wśród nich najważniejsze to reakcja na skutki inflacji, podwyżki ceny mediów i nowe punkty konkurencji. Wielu z właścicieli zdecydowało się na rozszerzenie asortymentu, wprowadzenie nowych aktywności promocyjnych czy usług. Obserwowaliśmy, że wartość koszyka zakupowego rosła, ale ilość produktów na paragonie malała. Klienci zdecydowanie zaczęli pilnie przyglądać się wydatkom z domowego budżetu, także na żywność, choć ta zawsze będzie tą pierwszą potrzebą. My ze swojej strony negocjowaliśmy z producentami ceny, by nasze sklepy mogły przyciągnąć do siebie specjalnymi promocjami konsumentów. Widzimy zresztą zwiększone zainteresowanie detalistów wejściem pod nasze skrzydła, ponieważ szukają oni dodatkowego wsparcia finansowego i marketingowego, a my przekazujemy większość środków pozyskanych od producentów na rzecz sklepów.

Grupa Chorten planuje dalszy rozwój

Co pozytywnego wydarzyło się w Grupie Chorten i które obszary Polski są na Państwa celowniku w roku 2023?

W tym roku zorganizowaliśmy duże targi o hybrydowym charakterze, ale także targi tylko internetowe, które cieszyły się zaindeksowaniem producentów i naszych kupców. Przez cały 2022 obchodziliśmy jubileusz 10-lecia naszej marki Z Podlaskiej Spiżarni. Ta wzbogaciła się o nowe produkty mleczne, przetwory owocowo-warzywne, a nowością wprowadzaną właśnie do obrotu są wyśmienite krówki.

W nadchodzącym roku jesteśmy nastawieni na rozwój w centralnej, południowej i zachodniej Polsce, ale wciąż widzimy też potencjał w miastach i mniejszych miejscowościach, gdzie już jesteśmy obecni. Już możemy zapowiedzieć otwarcie zupełnie nowych placówek na Podlasiu w pierwszym kwartale 2023 roku.

