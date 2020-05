Grupa Chorten wprowadza ekologiczne torby papierowe do swoich sklepów partnerskich

Do tej pory w sklepach Chorten klienci mogli korzystać z toreb z grubej folii – wielokrotnego użytku, toreb bawełnianych i toreb biodegradowalnych z kukurydzy. W tym miesiącu do obrotu wprowadzane są stopniowo torby z brązowego wytrzymałego papieru typu kraft z monochromatycznym brązowym logotypem i napisem Polska Grupa Sklepów Spożywczych. Ich wymiar to 43x30x17 cm, więc zmieszczą się w niej większe zakupy. W tego typu torbach można przenosić zakupy o wadze ok. 8-9 kg. Opakowanie ma wytrzymałe rączki ze skręcanego papieru.

- Właściciele sklepów partnerskich dopytywali nas w ostatnim czasie o możliwość wprowadzenia dla swoich klientów papierowych toreb na zakupy i wyszliśmy na wprost tym oczekiwaniom. Konsumenci są coraz bardziej świadomi swojego wpływu na naturę poprzez codzienne nawyki, więc chcieliśmy dać im możliwość wyboru ekologicznego opakowania i jednocześnie mieć wpływ na zminimalizowanie odpadów z tworzyw sztucznych – mówi Sylwia Olechno, dyrektor generalny Grupy Chorten.

Torby mogą być wykorzystane kilkukrotnie, a finalnie może posłużyć jako opakowanie na odpady bio. Nie mają one ustalonej z góry ceny, sklep partnerski samodzielnie decyduje, w jakiej cenie zaoferuje ją klientom.