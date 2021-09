Grupa Chorten wprowadziła nową markę własną: piwo Klemens

Grupa Chorten wprowadziła na rynek nową markę własną. Piwo Klemens Pilsner oraz Lager jest już dostępne w sprzedaży w placówkach partnerskich Polskiej Grupy Sklepów Spożywczych.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 17-09-2021, 11:48

Grupa Chorten wprowadziła na rynek nową markę własną: piwo Klemens / fot. materiały prasowe

Z Grupą Chorten współpracuje już niemal 2200 sklepów. W wybranych z nich dostępne są produkty marek własnych Z Podlaskiej Spiżarni (m.in. wyroby wędliniarskie, dania gotowe, miody, nabiał i przetwory owocowo-warzywne) i Ducha Puszczy (mocne alkohole m.in. wódka czysta, pigwówka i wiśniówka). Teraz Polska Grupa Sklepów Spożywczych postanowiła poszerzyć ofertę o kolejną kategorię i trzecią markę własną.

We wrześniu na rynek zostało wprowadzone Piwo Klemens, Pilsner oraz Lager. Są to piwa rzemieślnicze, dolnej fermentacji, produkowane tradycyjnymi metodami, według unikalnej receptury. Są one fermentowane w otwartych kadziach, co ma duże znaczenie dla smaku i jakości.

Oba piwa zawierają 5 procent alkoholu, są filtrowane i pasteryzowane.

- Czasochłonna metoda zacierania słodu, fermentacja w otwartych kadziach i długie leżakowanie - to sekrety Klemensa – wylicza Cezary Szyłak, dyrektor marek własnych w Grupie Chorten.

We wdrożeniu na rynek ważna była także nazwa i oprawa graficzna nowego trunku.

- Wybierając nazwę postanowiliśmy nawiązać do historii i tradycji Białegostoku, gdyż z tego regionu wywodzi się Grupa Chorten. Jan Klemens Branicki był postacią wyjątkową w historii miasta. Piwo Klemens może być więc ciekawą pamiątką z Białegostoku. Liczymy jednak też na to, że stanie się marką ogólnopolską, że znajdzie swych smakoszy w każdym regionie kraju. Kto raz sięgnie po Klemensa będzie do niego wracał – mówi Cezary Szyłak.