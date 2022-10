Po walnym zgromadzeniu Grupy Chorten, zmienił się jej zarząd spółki, która odpowiada za współpracę z blisko 2500 sklepów detalicznych.

Sylwia Władyko, wiceprezes zarządu Grupy Chorten. Fot. materiały prasowe

Grupa Chorten modyfikuje skład zarządu

Prezesem pozostał Krzysztof Pakuła, który zarządza firmą od 13 lat, natomiast stanowisko wiceprezesa objęła Sylwia Władyko, dotychczasowy dyrektor generalny i członek zarządu.

Sylwia Władyko od początku, a więc od 2009 roku buduje Polską Grupę Sklepów Spożywczych Chorten, która rozwinęła się od 20 placówek na Podlasiu w dużą ogólnopolską strukturę detalistów. Początkowo pracowała jako dyrektor handlowy, a od prawie 8 lat pełni funkcję dyrektora generalnego, który odpowiada za koordynację wszystkich działów. W tej funkcji Sylwia Władyko będzie pracować nadal, piastując jednocześnie stanowisko wiceprezesa.

- Nowa funkcja to docenienie mojej dotychczasowej pracy na rzecz organizacji grupy, za co jestem wdzięczna dotychczasowemu zarządowi, który dokonał takiego wyboru. Z drugiej strony jest to dla nas wygodne operacyjnie, by móc sprawnie podejmować pilne decyzje, a przy dynamicznym rozwoju są to bardzo częste sytuacje – podkreśla Sylwia Władyko.

Obecnie na członków zarządu Grupy Chorten powołano Krzysztofa Kraszewskiego i Wojciecha Ostaszewskiego.

Z Grupą Chorten współpracuje 2500 sklepów

Grupa Chorten powstała w 2009 roku. 13 właścicieli 20 sklepów spożywczych z województwa podlaskiego nawiązało współpracę, by móc konkurować z zagranicznymi sieciami handlowymi. Dobre warunki handlowe u producentów i dystrybutorów oraz niezależność w prowadzeniu własnego biznesu przyciągnęło do Grupy Chorten wielu detalistów. Obecnie z grupą współpracuje ponad 2500 placówek partnerskich w całym kraju.

