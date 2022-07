Grupa Empik z dynamicznymi wzrostami w 2021, do poziomu 2,4 mld zł

W 2021 roku obroty Grupy Empik urosły o 21% - do poziomu 2,4 mld zł. Prawie połowa przychodu została wypracowana przez e-commerce, w tym marketplace (EmpikPlace). Grupa zakończyła rok z zyskiem z działalności operacyjnej w wysokości 63 mln PLN, poprawiając wynik o 85 mln PLN r/r.

Grupa Empik zamknęła 2021 rok obrotem na poziomie 2,4 mld zł (+21% r/r). Udział obszaru e-commerce i digital w sprzedaży osiągnął poziom 48%, a platforma marketplace (EmpikPlace) stanowiła 20% GMV na empik.com. Jednocześnie sprzedaż w 326 sklepach w kanale tradycyjnym (salonach Empik i Papiernik by Empik) wyniosła 1,05 mld zł. Grupa zakończyła rok z zyskiem z działalności operacyjnej w wysokości 63 mln PLN, poprawiając wynik o 85 mln PLN r/r.

Empik stawia na Omnichannel

Ubiegły rok, naznaczony naprzemiennymi obostrzeniami i ich luzowaniem w gospodarce w związku z pandemią Covid-19, pokazał siłę modelu handlu omnichannel (wielokanałowego). Klienci oczekujący zbliżonej oferty i podobnego doświadczenia zakupowego w internecie, jak i sklepach stacjonarnych, udowodnili słuszność strategii obranej przez Grupę Empik przed kilkoma laty.

Po okresie obostrzeń, w miarę odmrażania gospodarki, następowała stopniowa poprawa sytuacji ekonomicznej i wzrost popytu. W 2021 roku, w którym salony Empik działały już bez znaczących ograniczeń, obserwowaliśmy powrót klientów do zakupów stacjonarnych. Sprzedaż w tym kanale zaczęła się szybko odbudowywać, przy równoległym dalszym wzroście przychodów e-commerce. Jednocześnie był to czas dynamicznego wzrostu spółek z Grupy działających w segmencie wydawniczym, produkcji i dystrybucji cyfrowego contentu, a także sprzedaży hurtowej. Dzięki realizowanym inwestycjom w obszarze sprzedaży wielokanałowej, elastycznemu podejściu i szybkiej reakcji na wyzwania wymagającego otoczenia biznesowego, umocniliśmy pozycję czołowego gracza omnichannelowego na polskim rynku - komentuje Ewa Szmidt-Belcarz, prezeska Grupy Empik.

Inwestycje w ekosystem subskrypcyjny, technologie oraz data science

Rozpoczęte przed kilkoma laty inwestycje w omnichannel oraz technologie cyfrowe były kontynuowane w 2021 roku. W obszarze technologii zakończono kluczowy etap przebudowy platformy e-commerce do modelu mikroserwisowego, wdrożone zostały nowe usługi i metody płatności oraz kontynuowany był rozwój systemów źródłowych stanowiących podstawę dynamizacji sprzedaży i doświadczeń klientów (m.in. katalog produktowy, narzędzia komunikacyjne, procesy obsługowe). W 2021 roku, spośród wielu innych innowacji, zadebiutowała także Emi- chatbot do obsługi zapytań, który rozpoznaje ponad 7 na 10 intencji klientów. To rozwiązanie samodzielnie obsługuje 45% wszystkich kontaktów, które są w pełni zautomatyzowane.

- Pandemia jedynie przyspieszyła zmiany, na które my jako Empik postawiliśmy już kilka lat temu, skupiając się na rozwiązaniach omnichannel i spójności doświadczenia w sprzedaży tradycyjnej i e-commerce. Dlatego w 2021 roku nie tylko kontynuowaliśmy inwestycje w rozwój sieci stacjonarnej, ale także inwestowaliśmy w dalszą digitalizację i personalizację ścieżki zakupowej we wszystkich kanałach, np. bardzo mocno rozwijając naszą aplikację mobilną, w tym jej funkcjonalności wspierające sprzedaż salonową i doświadczenie klienta podczas odbioru zamówień w salonach. Technologie cyfrowe są dzisiaj jednym z głównych narzędzi realizacji naszej strategii, a Empik jest jednym z większych hubów technologicznych w branży. Zatrudniamy ponad nad 250 specjalistów z obszaru technologii cyfrowych - uzupełnia Ewa Szmidt-Belcarz.

Empik wzmacnia podstawy skutecznego e-commerce i rozwija sklepy stacjonarne

Rok 2021 to dla Grupy Empik okres intensywnych wzrostów sprzedaży w e-commerce. Empik.com to obecnie 20 kategorii i ponad 300 podkategorii produktowych. Empik umocnił swoją pozycję w czołówce e-commerce w Polsce, osiągając w grudniu 2021 roku 9,258 mln realnych użytkowników strony www i aplikacji łącznie.

W 2021 roku Grupa konsekwentnie realizowała strategię rozwoju sieci stacjonarnej w zgodzie z trendem convenience / lokalności. Otworzyliśmy 21 nowych salonów, zwiększając nasz geograficzny zasięg w mniejszych ośrodkach miejskich, ale również rozwijaliśmy się w lokalizacjach ulicznych w tzw. ”sypialniach” dużych miast. Rozwój sieci fizycznej jest jednym z kluczowych elementów ekosystemowej strategii naszej Grupy - mówi prezeska Empiku.

Jednocześnie Papiernik by Empik odnotował wysokie dwucyfrowe wzrosty sprzedaży we wszystkich kategoriach i z sukcesem rozwijał swój zasięg. W ubiegłym roku na mapie Polski pojawiło się 11 nowych lokalizacji. Jak podkreślają przedstawiciele Grupy, 2021 to kolejny rok z wysokim wskaźnikiem NPS w sklepach stacjonarnych, czyli blisko 80 pkt.

Silna cyfryzacja i automatyzacja łańcucha dostaw

Rok 2021 to kontynuacja cyfryzacji procesów w sieci stacjonarnej i dalszy rozwój m.in. usługi Premium Pay&Go, pozwalającej na samodzielne skanowanie produktów i opłacanie zakupów w aplikacji mobilnej oraz selfcheckoutu. Udział kas samoobsługowych w całości transakcji w salonach wzrósł w 2021 roku o 100%. Spółka rozwijała także inne funkcjonalności omnichannelowe, które odpowiadają za rosnący udział obrotów. Usługa ekspresowej rezerwacji i odbioru produktów (tzw. click&collect) zanotowała w pierwszych miesiącach 2021 roku trzycyfrową dynamikę wzrostu rok do roku.

W listopadzie 2021 roku Empik wprowadził na szeroką skalę rozwiązanie z obszaru zielonej logistyki i dostarcza zamówienia do salonów bez żadnych opakowań i wypełniaczy. Ta opcja dotyczy większości produktów z oferty własnej na Empik.com, tj. książki, muzyka, filmy, zabawki i część kategorii sport, motoryzacja i AGD. Tylko w ciągu dwóch miesięcy dostarczono 710 tysięcy eko-zamówień.

Dynamiczny wzrost pozostałych spółek Grupy Empik

Pozostałe spółki z Grupy Empik zanotowały bardzo dobre wyniki, zarówno po stronie dynamiki przychodów, jak i rentowności, wspierając rozwój ekosystemu Empiku. Ponad 23% wzrostem obrotów może się pochwalić Grupa Wydawnicza Foksal, a spółka Going. odnotowała rekordowe wyniki sprzedaży - ponad 30% większe od poziomów przed pandemią. Empik Foto osiągnął na rynkach zagranicznych (w Czechach, Słowacji i Rumunii) dynamikę sprzedaży na poziomie +63% , a liczba użytkowników Empik Go sięgnęła 300 tysięcy. Spółki dystrybucyjne Grupy, zarówno w zakresie dystrybucji fizycznej, jak i cyfrowej również mają za sobą bardzo udany rok.