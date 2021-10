Grupa Eurocash: 700 tys. zł dla właścicieli lokalnych sklepów

Grupa Eurocash ogłosiła zwycięzców tegorocznej edycji konkursu „Herosi Polskiej Przedsiębiorczości”. Spośród ponad 1 000 zgłoszeń przyznano 100 nagród pieniężnych. Wygraną przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na dowolny cel.

700 tys. zł od Grupy Eurocash dla właścicieli lokalnych sklepów/fot. shutterstock

Eurocash nazywa swoich klientów – właścicieli niezależnych sklepów spożywczych – „Herosami”, ponieważ docenia i promuje ich ponadprzeciętne zaangażowanie w rozwój ich biznesów, lokalnych gospodarek i społeczności.

Przedsiębiorczość to optymizm

– Korzenie przedsiębiorczości wyrastają z optymizmu właścicieli sklepów lokalnych. Widoczna jest ich radość życia, spokój, duma z własnej pracy, poczucie humoru, pogoda, nadzieja, miłość do rodziny, do ludzi, zainteresowanie zadowoleniem klientów. Pozytywne emocje zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. I taka proporcja cechuje ludzi czynu, przedsiębiorców – mówi prof. Henryk Mruk, emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek jury konkursu „Herosi Polskiej Przedsiębiorczości”.

– To, co mnie zaskoczyło, to odwaga i determinacja wielu przedsiębiorców, których historie biznesowe mieliśmy okazję poznać – powiedział Marek Zuber, ekonomista i analityk rynków finansowych, członek jury konkursu Eurocash.