Grupa Eurocash dołącza do bojkotu rosyjskich i białoruskich produktów

Grupa Eurocash podjęła decyzję o wycofaniu rosyjskich i białoruskich produktów ze swojej oferty. Decyzja ma związek z agresją Rosji na Ukrainę oraz wsparciem, jakiego w tym zakresie udziela agresorowi reżim białoruski - poinformowała w środę spółka.

Autor: PAP

Data: 02-03-2022, 14:28

Grupa Eurocash dołącza do bojkotu rosyjskich i białoruskich produktów /fot. mat.pras

"Wstrzymane zostały zarówno zakupy, jak i sprzedaż tych produktów we wszystkich kanałach Grupy" - przekazał Eurocash w środowym oświadczeniu. "Rosyjskie i białoruskie produkty zniknęły z półek hurtowni Cash&Carry oraz z oferty eurocash.pl. W bojkocie uczestniczy także spółka Eurocash Franczyza, operator m.in. sieci Delikatesy Centrum" - wskazano. Zgodnie z informacją przekazaną przez Eurocash, bojkot towarów ogłosiły też marki należące do Grupy: Frisco, Duży Ben i Kontigo.

Eurocash bez produktów rosyjskich i białoruskich

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych. Należą do niej również detaliczne sieci franczyzowe, takie jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben i Delikatesy Centrum.

Eurocash jest kolejną spółką, która wycofała ze swojego asortymentu towary wyprodukowane w Rosji i Białorusi. Wcześniej takie kroki podjęły m.in. sieci: Biedronka, Castorama, Hebe, Netto, Polomarket, Rossmann czy Żabka.

Apel Izby Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego

Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego wystosowała we wtorek apel o podobne działania do wszystkich przedsiębiorców, sklepów, dyskontów, hurtowni i marketów działających w Polsce. Ta sama organizacja w ostatni weekend wezwała konsumentów do bojkotu towarów wytworzonych na terytorium Rosji i Białorusi.

24 lutego Rosja rozpoczęła wspieraną przez Białoruś inwazję na Ukrainę; wcześniej Federacja Rosyjska uznała niepodległość dwóch separatystycznych "republik" znajdujących się na wschodzie Ukrainy. W związku z napaścią na Ukrainę wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne.