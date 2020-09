Grupa Eurocash opublikowała raport odpowiedzialności społecznej w czasie epidemii

– Od początku epidemii mieliśmy świadomość, że skala naszej działalności nakłada na nas ogromną odpowiedzialność. W krótkim czasie musieliśmy dynamicznie dostosować działalność całej Grupy do nowej rzeczywistości, by móc realizować naszą misję zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw i dostarczania żywności do ludzi w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem małych miejscowości i wsi, które często są poza obszarem biznesowego zainteresowania wielkich sieci handlowych. Zaangażowały się w to dziesiątki tysięcy naszych pracowników i klientów – mówi Katarzyna Kopaczewska, członek zarządu Grupy Eurocash.

– Nasza praca na poziomie biznesu zaowocowała zaangażowaniem społecznym wielu ludzi, a skala i zasięg przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania. Zjawisko to określiliśmy w tytule naszego raportu jako „Sieć Społecznego Zaangażowania”. Dlaczego? Grupa Eurocash to podmiot o złożonej strukturze, którą tworzą różne grupy osób, połączone ze sobą bezpośrednio lub pośrednio, które połączył wspólny cel – zaangażowanie w walkę z COVID-19. Jedna grupa przekazywała impuls kolejnej, tym samym tworząc „Sieć Społecznego Zaangażowania”. To z kolei przełożyło się na pomoc instytucjom i osobom fizycznym – dodaje Kopaczewska.

W raporcie „Sieć Społecznego Zaangażowania Grupy Eurocash w walce z COVID-19” zaprezentowano działania podjęte dla, i przez pracowników, przedsiębiorców i konsumentów w okresie od marca do sierpnia 2020 r. Opisane aktywności podzielone zostały na następujące rozdziały:

Odpowiedzialne zarządzanie – Sztab Eurocash ds. COVID-19 – rozdział, w którym opisano pracę działającego w trybie 24/7 Sztabu ds. COVID-19, odpowiedzialnego za koordynowanie działań i wydawanie zaleceń dot. COVID-19 dla wszystkich struktur w firmie.

Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników – w tej części raportu Grupa zaprezentowała akcje edukacyjne i wolontariackie pracowników takie jak np. Zakupy dla Seniora 60+, w której udział wzięło ponad 240 ochotników. Podsumowano także działania dot. zmiany organizacji pracy i zapewnienia ochrony osobistej. W tym celu Grupa zakupiła m.in. około 830 tys. szt. maseczek jednorazowych, 24,5 mln szt. rękawiczek foliowych, 6,6 mln szt. rękawiczek gumowych, 24,5 tys. szt. przyłbic ochronnych, czy 172 tys. l środków do dezynfekcji rąk.