Grupa Eurocash z kampanią promującą lokalne sklepy

- Choć dzięki lokalnym sklepom miliony Polaków codziennie mają dostęp do potrzebnych produktów, to rzadko myślimy o nich jako o filarach polskiej gospodarki oraz o tym, jak ważna społecznie jest ich rola. Właśnie dlatego przygotowaliśmy naszą kampanię społeczną. Nagłaśnia ona to, co wszyscy doskonale znają ze swoich codziennych zakupów, a co w tym roku stało się oczywiste z uwagi na epidemię koronawirusa. Sklepy „tuż za rogiem” to bezpieczne zakupy, bliskie relacje klientów z pracownikami i właścicielami sklepów, wygoda i poczucie podmiotowości konsumenta – mówi Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash.

– Nasza kampania ma także znacznie szerszy wymiar. Na naszym filmie i materiałach nie umieściliśmy naszego logotypu, ponieważ chcemy zwrócić uwagę jak istotna społecznie jest praca i poświęcenie właścicieli i pracowników wszystkich niezależnych sklepów, zarówno tych zrzeszonych w sieciach franczyzowych, jak i działających samodzielnie pod własnym szyldem czy też nawet zaopatrujących się w innych niż nasze hurtowniach. Chcemy pokazać, że wszyscy oni są Herosami Codzienności. Dlatego liczę, że w udostępnianie naszego filmu zaangażują się wszyscy, którym na sercu leży dobro handlu niezależnego i wspieranie lokalnych przedsiębiorców. Liczymy na Was! - dodaje Martinho.

Kampania „Herosi Codzienności” miała swoją pierwszą odsłonę w marcu tego roku, w trakcie pierwszej fali epidemii koronawirusa. W ramach drugiej, obecnej odsłony kampanii, Grupa Eurocash stworzyła m.in. film prezentujący wyjątkowość relacji, jakie tworzą się między konsumentami a osobami pracującymi w sklepach „tuż za rogiem”. Film można zobaczyć TUTAJ. Do tej pory miał on już ponad 670 000 wyświetleń (za pośrednictwem mediów społecznościowych i serwisu YouTube).

Kampania jest wspierana także przez znanych influencerów i gwiazdy mediów, którzy na swoich mediach społecznościowych pokazują za co cenią lokalne sklepy i zakupy w nich.

