Grupa Muszkieterów: 1,76 miliarda złotych obrotów w pierwszym kwartale 2020 roku

Obroty zarządzanych przez Grupę sieci sklepów Intermarché, wraz ze stacjami paliw, oraz Bricomarché wyniosły w Polsce w omawianym okresie 1,76 miliarda złotych. W obecnej trudnej sytuacji, związanej z epidemią COVID-19, Muszkieterowie dokładają wszelkich starań, by zapewnić klientom dostęp do wielu produktów pierwszej potrzeby. W przypadku sieci Intermarché są to m.in. produkty spożywcze, artykuły przemysłowe i środki czystości. Natomiast w sklepach Bricomarché klienci znajdą artykuły niezbędne do codziennego funkcjonowania ich gospodarstw domowych, np. opał, środki czystości i chemiczne, artykuły gospodarcze czy karmy dla zwierząt.

– Na początku roku wszystkie branże, w tym handlowa, musiały stawić czoła wyjątkowemu i bezprecedensowemu wydarzeniu – epidemii koronawirusa. W związku z tym kluczowe stało się dla nas wprowadzenie wszelkich możliwych środków zwiększających bezpieczeństwo klientów i pracowników sklepów obu naszych sieci, stacji paliw, centrali oraz magazynów. Drugim naszym celem jest zapewnienie klientom zarówno Intermarché, jak i Bricomarché, stałego dostępu do produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania ich gospodarstw domowych – mówi Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce.

– W pierwszym kwartale br. wypracowaliśmy satysfakcjonujące obroty, jednak już w marcu Grupa Muszkieterów odczuła skutki kryzysu wywołanego COVID-19. Ograniczenia wprowadzone 13 marca szczególnie dotknęły supermarkety naszych sieci zlokalizowane w galeriach handlowych. Odbudowanie obrotów w tych sklepach będzie długotrwałym i kosztownym procesem. Przewidujemy również, że wyniki osiągnięte w drugim kwartale będą niższe ze względu na pandemię, ponieważ obecna sytuacja silnie oddziałuje na decyzje zakupowe klientów. Wpłynie to zarówno na wyniki sieci Intermarché poprzez mniejsze zapotrzebowanie na produkty podczas świąt wielkanocnych, jak i Bricomarché z uwagi na opóźnienie sezonowych prac w ogrodzie Grupa Muszkieterów z 1,76 mld zł obrotów w pierwszym kwartale 2020 roku – dodaje.

Intermarché z obrotami w wysokości blisko 1,24 mld zł

Sieć supermarketów spożywczych Intermarché, wraz z przymarketowymi stacjami paliw, wypracowała w pierwszym kwartale 2020 roku obroty w wysokości blisko 1,24 miliarda złotych. Obroty like-for-like (na sklepach porównywalnych) wzrosły w tym czasie o 10,5 proc w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym.