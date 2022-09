Grupa Muszkieterów startuje z nową platformą komunikacji modelu franczyzowego. Hasło przewodnie to „Odmień swoje życie”. Rozwiązanie ma zachęcić potencjalnych franczyzobiorców do uruchomienia własnego biznesu w ramach marki Intermarché lub Bricomarché. Platforma wystartuje 23 września.

Grupa Muszkieterów chce przyciągnąć franczyzobiorców; fot. mat. pras.

Grupa Muszkieterów: Platforma

Prace nad platformą poprzedziły badania przeprowadzone w 2021 r., których celem była analiza bieżących trendów na rynku franczyzy, a także czynników, jakie wpływają na podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w jej ramach. Wynika z nich, że aż 70 proc. badanych myślało o założeniu własnej działalności gospodarczej, ale tylko 4 proc. odważyło się to zrobić. Przejście od idei do działania stanowi zatem dużą barierę, co Grupa Muszkieterów chce zmienić. Otwarciu platformy towarzyszyć będzie kampania „Chcesz odmienić swoje życie? A co się dla Ciebie liczy?”.

Platforma komunikacji naszych systemów franczyzowych to nie jest tylko działanie w sferze marketingu. To przede wszystkim zintegrowana koncepcja, która ma odsłonić wszystkie aspekty prowadzenia biznesu w ramach sieci Intermarché i Bricomarché, a także usprawnić, dzięki digitalizacji, cały proces rekrutacji. Pokażemy kandydatom pełen obraz korzyści, ale też i obowiązków oraz umożliwimy im weryfikację nabywanej wiedzy z wieloma przedsiębiorcami Grupy Muszkieterów. To właśnie licencjobiorcy wcielą się w rolę ambasadorów naszej franczyzy. Dzięki nowej platformie kandydaci chcący otworzyć sklep Intermarché i Bricomarché będą mogli w przystępny sposób dowiedzieć się, jak to zrobić i z czym wiąże się prowadzenie działalności handlowej w Grupie Muszkieterów Bartłomiej Tarłowski, Kierownik Działu Rekrutacji i Szkoleń Franczyzobiorców w Grupie Muszkieterów

Nowe kanały informacyjne

Od 23 września zainteresowani będą mieli do dyspozycji dwie strony internetowe, osobną dla modelu Intermarché (franczyza.intermarche.pl) i dedykowaną dla systemu Bricomarché (franczyza.bricomarche.pl). Z każdej z nich będą mogli pozyskać niezbędne informacje na temat procesu rekrutacji, szkoleń, ale też założeń biznesowych, zakresu wsparcia czy wartości, jakimi kieruje się Grupa.

Ważną część stanowić będzie rubryka wiedzy o franczyzie. Zainteresowani znajdą listę sklepów do przejęcia oraz aktualności na temat każdej z sieci. Większość treści użytkownicy będą mogli odsłuchać w formie podcastów. Formularz będzie bezpośrednio powiązany z portalem kandydata, za pośrednictwem którego potencjalni przedsiębiorcy będą uczestniczyć w rekrutacji.

Nasza Grupa zrzesza już blisko 500 niezależnych polskich przedsiębiorców i sukcesy ich biznesów najlepiej pokazują wartość współpracy oraz wymierne korzyści wynikające z podjęcia działalności w ramach własnej spółki kapitałowej. Naszą komunikację będziemy opierać właśnie na ich historiach, potwierdzających, że współpraca z nami pozwala nie tylko zwiększać zyski, lecz także osiągnąć poczucie niezależności, umożliwiając realizację aspiracji biznesowych oraz rozwoju jako przedsiębiorcy Marek Sawa, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Muszkieterów, właściciel dwóch supermarketów Bricomarché

Digitalizacja procesu rekrutacji

Wraz z nową platformą komunikacji Grupa Muszkieterów dokonuje digitalizacji procesu rekrutacji i wprowadza portal kandydata. Jest to narzędzie, które umożliwi przyszłym franczyzobiorcom łatwe przejście przez cały proces rekrutacji, w tym przekazywanie niezbędnych informacji i dokumentów, planowanie spotkań i staży w sklepach oraz całościową komunikację z Działem Rekrutacji. Jednocześnie usprawni też pracę rekruterów, dzięki gromadzeniu potrzebnych informacji o kandydatach w formie cyfrowej i w jednym miejscu. Wszystkie czynności w aplikacji mogą odbywać się zarówno z poziomu komputera, jak i urządzenia mobilnego.

Zmiany dokumentów prawnych

Uruchomienie portalu kandydata oraz nowej platformy komunikacji to nie wszystkie zmiany, jakie wdrożono. Grupa Muszkieterów wprowadza także nowy dokument potwierdzający wolę nawiązania współpracy – czyli List intencyjny. Dokument zastąpił dotychczasową umowę członkowską, i poza oficjalnym zatwierdzeniem członkostwa kandydata, pełni funkcję informacyjną – zawiera pakiet podstawowych danych o Grupie Muszkieterów, a także precyzuje główne prawa i obowiązki obu stron.

Grupa Muszkieterów: koncept franczyzowy

Grupa Muszkieterów oferuje oparty na unikalnych zasadach koncept franczyzowy. Właściciele sklepów Intermarché i Bricomarché są niezależnymi przedsiębiorcami, którzy sami decydują o kierunkach rozwoju Grupy oraz własnego biznesu, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów oraz lokalnych mieszkańców. Podejmują liczne działania na rzecz społeczności w miejscowościach, w których prowadzą swoje biznesy, np. poprzez organizację akcji pomocowych. Działalność supermarketów oznacza również odprowadzanie podatków do lokalnego samorządu. Właściciele mogą też stale rozwijać swoje placówki handlowe poprzez wdrażanie nowych konceptów oraz dodatkowe usługi, takie jak otwarcie stacji paliw czy wprowadzanie rozwiązań z zakresu e-commerce (Intermarché Drive, Bricomaty).

