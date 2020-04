Grupa Muszkieterów podsumowuje 2019 rok: Wzrost obrotów, transformacje i inwestycje

Pion rolno-spożywczy, wypracował wynik na poziomie 4,1 miliarda euro, zwiększając jednocześnie obrót całkowity Grupy w Europie w 2019 roku do 45,3 miliarda euro. Tym samym, kolejny raz Grupa Muszkieterów, zrzeszająca 3 045 przedsiębiorców zarządzających 3 956 punktami sprzedaży, dowiodła znaczenia niezależnego handlu, który potrafi odpowiadać na oczekiwania konsumentów.

Łączny obrót sieci Intermarché i Netto w Europie w 2019 roku sięgnął 27,5 miliarda euro bez udziału stacji paliw, a po ich włączeniu było to 37,2 miliarda euro. Wynik sieci Intermarché we Francji kształtował się na poziomie 23,5 miliarda euro bez udziału stacji paliw oraz 32 miliardy euro przy ich uwzględnieniu. Oznacza to wzrost o 1,9 proc. Ubiegłoroczny sukces sieć zawdzięcza m.in. wprowadzeniu modelu „Producenta i handlowca”, który spotkał się z pozytywnym reakcją konsumentów, którzy coraz częściej dostrzegają w nim konkretne korzyści.

– W 2019 roku ponownie odnotowaliśmy wzrost obrotów naszych szyldów i dokonaliśmy postępu w zakresie wzmacniania naszych sieci. Doskonałym tego przykładem jest przyłączenie sklepów Bricoramy do pionu dom i ogród. Kontynuujemy również przeprowadzanie głębokich transformacji, koniecznych ze względu na zmiany zachodzące w branży handlowej i oczekiwaniach klientów. Przejawem tego jest metamorfoza naszego pionu usług motoryzacyjnych. Działając zgodnie z naszym modelem „Producent i Handlowiec”, opowiedzieliśmy się za bezkompromisowym spojrzeniem na niektóre wyzwania środowiskowe i społeczne, o czym świadczy wdrożenie wskaźnika Franco-Score. Ponadto kontynuowaliśmy inwestycje w modernizację naszych fabryk, zintegrowanej logistyki czy systemów informacyjnych. W ubiegłym roku, gdy świętowaliśmy jubileusz 50-lecia obecności Muszkieterów na rynku, do Grupy dołączyło ponad 200 przedsiębiorców, którzy wierzą w trwałość naszego modelu współpracy oraz w skalę naszych możliwości – mówi Didier Duhaupand, Prezes Grupy Muszkieterów.

Szyldy z sektora DIY – Bricomarché, Bricorama i Brico Cash – doskonale radziły sobie w ubiegłym roku na arenie międzynarodowej. Wszystkie trzy sieci, wchodzące w skład Grupy Muszkieterów, zakończyły 2019 rok w Europie z obrotami wynoszącymi blisko 3,59 miliarda euro. Bricomarché, Bricorama i Brico Cash, będące we Francji liderem wśród niezależnych przedsiębiorców i sieci proximity, zakończyły rok 2019 z łącznym obrotem 2,87 miliarda euro, co w porównaniu rok do roku oznacza wzrost o 2,6 proc. Za korzystne wyniki odpowiada m.in. atrakcyjność punktów handlowych, oferowany model współpracy oraz blisko setka nowych przedsiębiorców, którzy dołączyli do Grupy Muszkieterów w wyniku integracji z siecią Bricorama. Doskonałe wyniki w ubiegłym roku odnotowała także sieć Bricomarché, która w Polsce i Portugalii odnotowała wzrost kolejno o 10,7 proc. i 8,6 proc. w ujęciu rok do roku.