Grupa Muszkieterów podsumowuje intensywny rok działań w obszarze rozwoju modelu franczyzowego. W minionym 2022 roku, Muszkieterowie postawili na wsparcie obecnych i przyszłych franczyzobiorców, m.in. organizując programy rozwojowe oraz uruchamiając nową platformę komunikacji. Wdrożyli strategię przyłączeń, aby zachęcić właścicieli sklepów do kontynuacji działalności pod znakiem Intermarché lub Bricomarché.

Grupa Muszkieterów podsumowuje rozwój franczyzny w 2022 roku /fot. Shutterstock

Grupa Muszkieterów stawia na franczyzę

Rok 2022 był dla Grupy Muszkieterów rokiem intensywnej transformacji franczyzy, która stanowi fundament rozwoju sieci Intermarché i Bricomarché. Do Grupy dołączyło 15 nowych franczyzobiorców. 8 z nich to przyszli właściciele sklepów Intermarché, a 7 to przyszli właściciele sklepów Bricomarché. 46 proc. osób wśród grupy przystępujących stanowią pary, małżeństwa lub związki partnerskie, a 54 proc. to z kolei single. Najwięcej kandydatów, bo ponad 30 proc., pochodzi z województwa wielkopolskiego. Drugie z kolei jest województwo mazowieckie, z którego wywodzi się niespełna 20 proc. zrekrutowanych do Grupy Muszkieterów.

W 2 przedsiębiorstwach Intermarché kierowanie sklepem przeszło z rodzica na jego potomka, co potwierdza rodzinny charakter działalności Muszkieterów. Najkrótszy proces rekrutacyjny zajął niespełna 3 miesiące, a kandydaci chętni na podjęcie współpracy pochodzili w 75 proc. z wewnątrz struktur Grupy, a w 25 proc. z zewnątrz. Liczby te pokazują, że Grupa Muszkieterów wzbudza zaufanie zarówno wśród osób bardzo dobrze znających zasady jej funkcjonowania, jak i tych, którzy takiej wiedzy na samym początku relacji jeszcze nie posiadają.

Ilu jest franczyzobiorców w Grupie Muszkieterów?

Obecnie Grupa zrzesza 475 niezależnych przedsiębiorców, z czego 242 jest właścicielami supermarketów Bricomarché, a 233 sklepów Intermarché. Średni czas prowadzenia działalności franczyzobiorców w przypadku obu szyldów to 14 lat. Tak długi okres wskazuje na długoterminowy sukces, jaki przedsiębiorcy mogą odnieść wspólnie z Intermarché i Bricomarché.

Nowością, jaką w minionym roku wprowadzili Muszkieterowie jest strategia przyłączeń, umożliwiająca nowe, elastyczne i atrakcyjne formy współpracy franczyzowej dla przedsiębiorców, którzy prowadzą już swoje sklepy, jednak chcą kontynuować swój biznes pod jednym z szyldów Grupy. Takie rozwiązanie, z wdrożeniem w Suchorzu i Zamościu, daje szansę niezależnym dotąd właścicielom, korzystać z doświadczenia i wsparcia Grupy Muszkieterów.

Nowe programy rozwojowe Grupy Muszkieterów

W ubiegłym roku Grupa uruchomiła nowe programy rozwojowe dla swoich franczyzobiorców, oraz nową platformę do komunikacji franczyzy. Programy Akademia Przedsiębiorczości Muszkieterów oraz Praktycy dla Praktyków mają na celu wzmacnianie kompetencji zawodowych franczyzobiorców, którzy prowadzą swoje sklepy lub są na drodze do otwarcia własnego biznesu, a także wymianę wiedzy, doświadczenia i unikalnych rozwiązań między nimi.

– Stale dbamy o rozwój naszych franczyzobiorców i dążymy do tego, aby zapewniać im potencjał do rozwoju i wsparcie. Do osiągania wspólnych sukcesów, służą między innymi programy szkoleniowe, które uruchomiliśmy w minionym roku. Oferujemy franczyzobiorcom wsparcie merytoryczne i dostęp do wiedzy, ale chcemy także pokazać im, że równie wysoko cenimy ich doświadczenie, którym mogą się dzielić z innymi. Nasze tegoroczne osiągnięcia są tego dowodem – mówi Marek Sawa, członek Komitetu Wykonawczego Grupy Muszkieterów, właściciel dwóch supermarketów Bricomarché.

Nowa platforma komunikacji Grupy Muszkieterów

Nowa platforma komunikacji modelu franczyzowego, której hasłem przewodnim jest "Odmień swoje życie", wystartowała z kolei we wrześniu ur. Stanowi ona źródło informacji dla obecnych i potencjalnych franczyzobiorców obydwu szyldów, a także proponuje nowy, transparentny sposób wymiany wiedzy. Jej celem jest zachęcenie Polaków do podjęcia się własnej działalności i dołączenie do franczyzobiorców zrzeszonych w Grupie Muszkieterów. Dzięki digitalizacji procesu, portal znacznie upraszcza i przyśpiesza przebieg rekrutacji przyszłych przedsiębiorców. Nowa platforma przyczyniła się do pozyskania 40% wszystkich kontaktów w sprawie franczyzy Grupy Muszkieterów.

– Ubiegły rok był dla nas okresem rozwoju i pozwolił wyznaczyć nowe cele oraz jasno określić kierunki, w których chcemy, aby obydwa szyldy, Intermarché i Bricomarché, się rozwijały. Stawiamy na nową jakość w branży i dialog – unikamy żargonu, mówimy zrozumiałym językiem. Liczymy na to, że nasze inicjatywy zachęcą kolejnych przedsiębiorców do podjęcia współpracy. Z sukcesem wdrażamy nasze strategie, zarówno te mające na celu wzmocnienie istniejących sklepów jak i te mające na celu dalszą ekspansję – mówi Bartłomiej Tarłowski, Menadżer ds. Rozwoju Franczyzy i Komunikacji Korporacyjnej.

Grupa Muszkieterów w Polsce

Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem blisko 500 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. W 2021 r. obroty Grupy Muszkieterów wyniosły blisko 8,9 mld złotych. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska. Muszkieterowie są obecni w 4 krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii i Portugalii.

