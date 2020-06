Grupa Muszkieterów rozwija ofertę udogodnień z zakresu e-commerce

Carrefour rozwija marketplace we Francji, w Polsce wygasił platformę

Dotychczas sieć Bricomarché posiadała Bricomaty w 10 lokalizacjach. W lipcu boksy do odbioru zamówień będą montowane przy 14 kolejnych sklepach. Z udogodnienia skorzystają dodatkowo mieszkańcy Barlinka, Działdowa, Lipna, Knurowa, Kołobrzegu, Poznania, Rydułtów, Sanoka, Sokółki, Starachowic, Stargardu, Szczecinka, Trzebnicy oraz Zielonej Góry. Co ważne, od kwietnia tego roku klienci wszystkich sklepów Bricomarché mają także możliwość złożenia zamówienia online i wyboru jednej z kilku form odbioru, w tym dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

– Obecnie intensywnie pracujemy nad doskonaleniem kanału e-commerce. Dbając o wygodę naszych klientów, udostępniamy kolejne formy odbioru towaru np. poprzez kuriera, także dla dużych gabarytów oraz bezpieczną i innowacyjną formę odbioru click&collect w Bricomatach. – mówi dr Katarzyna Jańczak-Stefanide, Dyrektor Generalna sieci Bricomarché w Polsce i dodaje – Odbiór zamówienia w Bricomacie jest darmowy, prosty i co ważne bezpieczny, ponieważ klient nie musi wchodzić na teren sklepu. Wystarczy, że wprowadzi na ekranie urządzenia podany podczas dokonywania zakupów numer telefonu oraz kod dostępu, który otrzymał w treści SMS-a.

Bricomaty to boksy zlokalizowane przed supermarketami sieci Bricomarché w specjalnie oznaczonych strefach. Umożliwiają klientom elastyczny czas odbioru produktów kupionych w sklepie internetowym lub stacjonarnym. Towar można odebrać w dogodnym dniu i godzinie, również w niedziele wolne od handlu czy poza godzinami otwarcia sklepu w systemie 24/7. W ramach dostawy do Bricomatów sieć oferuje szeroką gamę produktów. Można w nich odebrać także towary o dużych gabarytach, takie jak np. płyty OSB czy drzwi, co jest całkowicie unikatowe w tego typu rozwiązaniach.