Grupa Muszkieterów skróciła proces rekrutacji kandydatów na właścicieli sklepów sieci

W spotkaniach z zainteresowanymi niezmiennie uczestniczą m.in. franczyzobiorcy, którzy od lat prowadzą biznesy pod marką Intermarché czy Bricomarché. Takie rozwiązanie gwarantuje kandydatom bezpośredni dostęp do rzetelnych i praktycznych informacji. Ze względu na pandemię spotkania zyskały nową formułę i odbywają się online.

W 2021 roku Grupa kontynuować będzie ekspansję swoich marek, dlatego proponuje potencjalnym przedsiębiorcom zmodyfikowany proces rekrutacji, który został uszczuplony o jeden z etapów.

Jak przebiega rekrutacja? Po przesłaniu zgłoszenia z kandydatami telefonicznie kontaktuje się przedstawiciel Grupy Muszkieterów. Następnie zainteresowani wypełniają stosowny formularz, który umożliwia zorganizowanie pierwszego spotkania. Jest ono prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną, która składa się z trzech właścicieli sklepów oraz przedstawiciela Działu Rekrutacji Franczyzobiorców Grupy Muszkieterów.

W kolejnej odsłonie procesu kandydaci spotykają się z przedstawicielami wybranych działów centrali – m.in. z prawnikiem, który objaśnia umowę franczyzową, czy z pracownikiem Działu Ekspansji, który przekazuje informacje o najbliższych otwarciach oraz wyjaśnia proces wyboru nowych lokalizacji supermarketów. Podczas spotkania kandydaci otrzymują także budżet modelowego sklepu i inne dokumenty pogłębiające wiedzę na temat systemu proponowanego przez Grupę Muszkieterów. Zainteresowani wypełniają również test osobowości zawodowej. Jest to nowość w procesie, która pozwala zestawić czynniki mentalne kandydata lub kandydatki z pożądanym profilem właściciela sklepu Intermarché lub Bricomarché.

Następny etap to trzydniowy staż – odpowiednio w supermarkecie Intermarché lub Bricomarché, podczas którego kandydat/kandydatka wspólnie z właścicielem wykonuje jego codzienne obowiązki, m.in.: uczestniczy w otwarciu i zamknięciu sklepu, asystuje przy przyjęciu towaru, poznaje specyfikę pracy na poszczególnych działach oraz procedury zamawiania asortymentu. Takie szkolenie to także unikalna okazja do poznania biznesu u jego źródła.

Po stażu oraz spotkaniu informacyjnym z reprezentantami centrali Grupy, odbywa się drugie spotkanie rekrutacyjne, w trakcie którego weryfikowana jest wiedza kandydata o zasadach prowadzenia biznesu w Grupie Muszkieterów. Proces wieńczy Komisja Zezwoleń, w której udział biorą także franczyzobiorcy z Francji. Wówczas podejmowana jest ostateczna decyzja o przyjęciu zainteresowanego do największego zrzeszenia niezależnych przedsiębiorców w Europie.